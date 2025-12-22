Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes
Foto: © photonews

Remco Evenepoel wil in 2026 een gooi doen naar de eindzege in de Tour de France. De olympische kampioen weet ook hoe hij de kloof met Tadej Pogacar kan dichten.

In het najaar moest Remco Evenepoel op het WK, EK en in de Ronde van Lombardije telkens tevreden zijn met een tweede plaats na Tadej Pogacar. De Sloveen was duidelijk telkens sterker dan Evenepoel. 

Die kloof wil Evenepoel in 2026 dichten. En dat kan volgens Evenepoel ook. Door blessures moest hij telkens terugkomen en zijn basis opbouwen, waardoor er weinig tijd was om te trainen aan hoge intensiteit. 

Hoe wil Evenepoel kloof met Pogacar dichten?

"Je basis moet er zijn voor je aan die hoge intensiteit kan werken, de echte VO2 max-trainingen. Dat is het punt waar ik nog het meest kan verbeteren", zegt Evenepoel dan ook bij Sporza. Daar werkt hij deze winter aan. 

Want telkens als Pogacar aanviel, kon Evenepoel even mee, maar niet voor lang. Dat wil hij nu verbeteren. "Natuurlijk is dat makkelijk gezegd, maar ik heb wel weer meer leren genieten van afzien op training."

Lees ook... "Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om
Door een te grote achterstand op zijn basis kon Evenepoel dat lange tijd niet, maar nu lukt het weer om af te zien op trainen en dat is ook nodig om over de limiet te gaan. Afwachten of hem dat in 2026 ook dichter bij Pogacar zal brengen. 

