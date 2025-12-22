Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het Britse toptalent Zoe Bäckstedt (21) is eindelijk klaar voor haar rentree in het veld. Een polsbreuk begin november hield haar een tijdje aan de kant.

Begin november kwam Zoe Bäckstedt op training stevig ten val en daarbij liep ze twee breukjes in haar pols op. Twee weken later zou Bäckstedt haar rentree maken in het veld, maar die moest ze dus uitstellen. 

"Hierdoor moest ze zich ruim een ​​maand lang volledig richten op indoortraining, maar haar herstel verliep voorspoedig en op 9 december kreeg ze van de medische staf toestemming om weer buiten te trainen", zegt haar ploeg CANYON//SRAM zondacrypto.

"De kracht in mijn pols is zeker niet meer zo goed als vroeger, maar dat hoort er nu eenmaal bij als je herstelt van een blessure… Het voelt zo goed om weer op de crossfiets te zitten. Ik was wat nerveus voor de eerste training, maar dat bleek nergens voor nodig."

Bäckstedt heeft geen hoge verwachtingen

Nu is Bäckstedt dus klaar voor haar rentree, zondag staat ze in Dendermonde aan de start. "Het zijn zes lange weken geweest waarin ik iedereen zag koersen. Ik wil nu met hen koersen. Misschien zullen mijn eerste wedstrijden niet geweldig zijn, maar geef me gewoon wat tijd."

Na Dendermonde staan er nog zeven crossen op het programma van Bäckstedt. Het WK in Hulst wil ze ook rijden, maar de knoop moet nog doorgehakt worden of dat bij de beloften of de profs zal zijn. 

Programma Zoe Bäckstedt

28 december - Wereldbeker Dendermonde

29 december - X²O Trofee Loenhout

1 januari - X²O Trofee Baal 

3 januari - Superprestige Gullegem

4 januari - Wereldbeker Zonhoven

18 januari - Wereldbeker Benidorm

24 januari - Wereldbeker Maasmechelen

25 januari - Wereldbeker Hoogerheide

30 of 31 januari - WK Hulst*

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

15:00
Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

14:00
"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

13:30
Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

13:00
Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

12:30
Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

11:00
Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

10:00
Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

09:00
Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

08:30
Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

08:00
Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

07:30
'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

07:00
Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

21:30
Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

20:30
Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

20:00
Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

19:00
🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

18:00
Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

16:50
Gaat Tadej Pogacar verbazen en deze race rijden in 2026?

Gaat Tadej Pogacar verbazen en deze race rijden in 2026?

21/12
Al eens geklopt in Koksijde, maar ... cijfers Mathieu van der Poel zijn hallucinant Analyse

Al eens geklopt in Koksijde, maar ... cijfers Mathieu van der Poel zijn hallucinant

21/12
🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

21/12
Toon Aerts heeft vanaf 1 januari al nieuwe ploeg, grote gevolgen voor Bart Wellens

Toon Aerts heeft vanaf 1 januari al nieuwe ploeg, grote gevolgen voor Bart Wellens

21/12
Sweeck is leider, maar ... van der Poel heeft leidersplaats nu al in het vizier

Sweeck is leider, maar ... van der Poel heeft leidersplaats nu al in het vizier

21/12
Merckx moest vroeger niets weten van deze berg: "Ze kunnen beter een ladder laten beklimmen"

Merckx moest vroeger niets weten van deze berg: "Ze kunnen beter een ladder laten beklimmen"

21/12
🎥 Dat gaat helemaal fout: Stien Edlund duikt overkop het water in

🎥 Dat gaat helemaal fout: Stien Edlund duikt overkop het water in

21/12
Bruyneel laat niets heel van grote ronde: "Wie ontwerpt dat?"

Bruyneel laat niets heel van grote ronde: "Wie ontwerpt dat?"

21/12
Ontdekker van Philippe Gilbert stopt na bijna dertig jaar als ploegbaas

Ontdekker van Philippe Gilbert stopt na bijna dertig jaar als ploegbaas

21/12
Goed nieuws voor de wielerfans over Wereldbeker in Koksijde

Goed nieuws voor de wielerfans over Wereldbeker in Koksijde

21/12
Mag Van Aert toch WK rijden? Ploegleider geeft onverwacht antwoord

Mag Van Aert toch WK rijden? Ploegleider geeft onverwacht antwoord

21/12
Spijt van afscheid bij Soudal Quick-Step? Lefevere geeft duidelijk antwoord

Spijt van afscheid bij Soudal Quick-Step? Lefevere geeft duidelijk antwoord

20/12
Slechts zevende: Van Aert verklaart waarom hij toch positief gevoel heeft

Slechts zevende: Van Aert verklaart waarom hij toch positief gevoel heeft

20/12
"Heb ik nooit gezegd": Thibau Nys klaar en duidelijk over forfait voor Koksijde

"Heb ik nooit gezegd": Thibau Nys klaar en duidelijk over forfait voor Koksijde

20/12
Verstrynge moet iets toegeven over Van Aert na derde plaats in Antwerpen

Verstrynge moet iets toegeven over Van Aert na derde plaats in Antwerpen

20/12
Sweeck profiteert van offday Nys en spreekt duidelijke taal over Wereldbeker

Sweeck profiteert van offday Nys en spreekt duidelijke taal over Wereldbeker

20/12
Complete offday in Antwerpen: Thibau Nys onthult blessure

Complete offday in Antwerpen: Thibau Nys onthult blessure

20/12
Lekke band nekt Van Aert bij terugkeer, die ook nog groot werkpunt ziet

Lekke band nekt Van Aert bij terugkeer, die ook nog groot werkpunt ziet

20/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Laurens Sweeck Thibau Nys Paul Herygers Niels Vandeputte Remco Evenepoel Toon Aerts Bart Wellens Lucinda Brand Sven Nys Niels Albert Emiel Verstrynge Patrick Lefevere Johan Bruyneel Tadej Pogacar Leif Hoste Derek Gee Michael Vanthourenhout Ceylin Del Carmen Alvarado

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved