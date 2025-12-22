Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

Het Britse toptalent Zoe Bäckstedt (21) is eindelijk klaar voor haar rentree in het veld. Een polsbreuk begin november hield haar een tijdje aan de kant.

Begin november kwam Zoe Bäckstedt op training stevig ten val en daarbij liep ze twee breukjes in haar pols op. Twee weken later zou Bäckstedt haar rentree maken in het veld, maar die moest ze dus uitstellen.

"Hierdoor moest ze zich ruim een ​​maand lang volledig richten op indoortraining, maar haar herstel verliep voorspoedig en op 9 december kreeg ze van de medische staf toestemming om weer buiten te trainen", zegt haar ploeg CANYON//SRAM zondacrypto.

"De kracht in mijn pols is zeker niet meer zo goed als vroeger, maar dat hoort er nu eenmaal bij als je herstelt van een blessure… Het voelt zo goed om weer op de crossfiets te zitten. Ik was wat nerveus voor de eerste training, maar dat bleek nergens voor nodig."

Bäckstedt heeft geen hoge verwachtingen

Nu is Bäckstedt dus klaar voor haar rentree, zondag staat ze in Dendermonde aan de start. "Het zijn zes lange weken geweest waarin ik iedereen zag koersen. Ik wil nu met hen koersen. Misschien zullen mijn eerste wedstrijden niet geweldig zijn, maar geef me gewoon wat tijd."

Na Dendermonde staan er nog zeven crossen op het programma van Bäckstedt. Het WK in Hulst wil ze ook rijden, maar de knoop moet nog doorgehakt worden of dat bij de beloften of de profs zal zijn.





Programma Zoe Bäckstedt

28 december - Wereldbeker Dendermonde

29 december - X²O Trofee Loenhout

1 januari - X²O Trofee Baal

3 januari - Superprestige Gullegem

4 januari - Wereldbeker Zonhoven

18 januari - Wereldbeker Benidorm

24 januari - Wereldbeker Maasmechelen

25 januari - Wereldbeker Hoogerheide

30 of 31 januari - WK Hulst*