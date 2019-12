Kevin Pauwels heeft leven na veldrijden gevonden... ook in het veld: "Iets compleet anders"

Kevin Pauwels stopte vorig seizoen met cyclocrossen. De Kempenaar heeft nu een andere passie. En dat is ook iets met cross.

Want waar Kevin Pauwels zich nu vol op stort is de crossmotor. "Het is iets compleet anders dan veldrijden", zegt de 35-jarige Pauwels aans Sporza. "Nu ja, het is wel belangrijk om recht te blijven natuurlijk want het is wel iets zwaar. Ik word er beter in, maar het blijft puur recreatief."

Of Pauwels ooit nog terugkeert naar de cross, is zijn mecanicien Bart Risbourg duidelijk. Risbourg staat nu Eli Iserbyt bij. "Ik vraag het hem wel eens, maar hij prefereert de motor. Ergens logisch want hij heeft jaren op het circuit doorgebracht."

Is dat ook de reden voor Pauwels? "Ik ben niet graag het middelpunt van de belangstelling. En eerlijk... interviews geef ik ook niet graag", lacht hij.