"Pidcock breekt zadel in laatste ronde": Van Kessel heel eerlijk na hoogtepunt van zijn seizoen

Naast Mathieu van der Poel en Toon Aerts mocht ook Corné van Kessel een beeldje in ontvangst nemen voor zijn prestatie in de Wereldbekercross in Namen. Van Kessel werd immers een erg knappe derde. Daarvoor moest het ook wat meezitten, maar het is zijn verdienste dat hij valpartijen kon vermijden.

"Ik nam een goede start en heb dan mijn eigen tempo gezocht. Er waren er drie die iets beter waren", was Van Kessel eerlijk in zijn reactie bij PlaySports. "Ik heb geluk dat ik ben rechtgebleven. Pidcock breekt zijn zadel in de laatste ronde. Ik kwam steeds korter en denk dat hij ook nog gevallen is."

EIGEN TEMPO RIJDEN

Hoe dan ook is dit een knappe uitschieter. In de Superprestige in Gieten was Van Kessel ook al eens derde, maar na zo'n cross mag zo'n resultaat echt gezien worden. "Ik heb liever iets kouder dan warm", wist Van Kessel wel raad met de omstandigheden. "Het was zaak om eigen tempo te rijden en dan was het hopen dat je rechtbleef en niet lek reed. Het lag overal zo nat dat je bevangen werd door de koude als je op de grond lag."

Ook bij de Nederlander van Telenet-Baloise was het nochtans meerdere malen kantje boord, maar hij bleef van valpartijen bespaard. "Elke ronde was het twee, drie keer flirten met een val, dat hoort erbij."