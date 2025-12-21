🎥 Dat gaat helemaal fout: Stien Edlund duikt overkop het water in

In Hofstade organiseert Average Rob op 22 december opnieuw een Turbo Cross. De verkenning is ondertussen bezig en daarbij loopt het ook al eens mis. Dat bleek zeer duidelijk uit een trainingsbeeld van Stien Edlund.

Voor de derde editie van de Turbo Cross kiest Average Rob dit jaar voor een andere locatie. De voorbije twee jaar werd de Turbo Cross telkens tijdens de avondcross in Diegem georganiseerd, dit jaar gaat die door in Hofstade.

Met het toevoegen van obstakels zal het parcours bovendien een metamorfose ondergaan. De deelnemerslijst van de Turbo Cross is ondertussen zo goed als bekend en de deelnemers zijn zich volop aan het voorbereiden.

Daarbij kan het ook al eens gruwelijk misgaan. Zo was influencer Stien Edlund onlangs op het parcours te vinden. Ze ging in een afdaling onderuit, ging over de boarding overkop en knalde vervolgens het water van Hofstade in.

Stien Edlund gaat overkop het water in

De jonge vrouw moest eventjes bekomen van de shock en werd meteen gerustgesteld. Op de sociale media werden beelden gedeeld van het voorval, waarop heel wat andere deelnemers en vrienden meteen reageerden.





"Ni vergeten remmen bergaf he. hopelijk alles ok!", aldus organisator Average Rob bijvoorbeeld. "Hopelijk beetje bijgekomen van de schrik ondertussen", pikte ook concurrent Enzo Knol in. Edlund kwam uiteindelijk met de schrik vrij en zal er maandag gewoon bij zijn in Hofstade.