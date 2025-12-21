Mag Van Aert toch WK rijden? Ploegleider geeft onverwacht antwoord

Wout van Aert is Antwerpen aan zijn (korte) veldritseizoen begonnen. Het WK veldrijden staat niet op zijn programma, maar de deur lijkt toch niet helemaal gesloten te zijn.

Van 2 februari was het geleden dat Wout van Aert nog eens aan de start stond van een veldrit, toen het WK in Liévin. Van Aert had ook zin om nog eens te crossen, dat liet hij afgelopen week al uitschijnen op Strava.

Veldrijden nog altijd passie van Van Aert

Onder meer door een lekke band moest Van Aert uiteindelijk tevreden zijn met een zevende plaats in Antwerpen. Zondag laat hij Koksijde aan zich voorbij gaan, maandag in Hofstade is hij wel van de partij.

Voor Van Aert was Antwerpen zijn eerste cross van het seizoen, hij komt in totaal acht keer in actie. Voor Visma-Lease a Bike is het vooral belangrijk dat Van Aert plezier heeft in het veld, waar nog altijd zijn passie ligt.

Visma-Lease a Bike over WK veldrijden

Toch staat het WK veldrijden in Hulst niet op het programma van Van Aert. Is er toch nog een optie dat Van Aert mogelijk aan de start zal staan? Houdt Visma-Lease a Bike daar nog rekening mee?

Lees ook... Lekke band nekt Van Aert bij terugkeer, die ook nog groot werkpunt ziet ›

"Dat is zeker niet onbespreekbaar", antwoordde ploegleider Jan Boven toch verrassend bij Sporza. "We hebben altijd een heel goed contact met Wout. Hij neemt de leiding en overlegt." De deur staat dus toch nog op een kier.