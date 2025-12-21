Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

Laurens Sweeck blijft leider in het klassement om de Wereldbeker. Hij wil er ook graag werk van maken. Ook Niels Vandeputte lijkt weinig races te gaan overslaan de komende weken. Mathieu van der Poel heeft ondertussen de jacht ingezet, zonder dat specifiek te willen.

Het blijft wat raar. Thibau Nys won de eerste twee races om de Wereldbeker, maar miste ook al twee races. Mathieu van der Poel heeft ondertussen al drie keer gewonnen, maar miste de eerste drie races van het seizoen.

Michael Vanthourenhout won ook een van de zes races en is door zijn regelmaat in de andere koersen voorlopig tweede in het klassement. Laurens Sweeck was door een knappe tweede plaats van de Wereldbeker in Antwerpen de nieuwe leider in de Wereldbeker geworden.

Men Elite Podium in Koksijde 🏆



🥇 Mathieu Van der Poel 🇳🇱

🥈 Laurens Sweeck 🇧🇪

🥉 Niels Vandeputte 🇧🇪#CXWorldCup pic.twitter.com/CjD3ebyov7 — UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 21, 2025

Door ook in Koksijde tweede te worden na Mathieu van der Poel heeft hij die leidersplaats wat weten te verstevigen. Met in totaal nu al drie keer zilver heeft hij alles samen al 146 punten weten te verzamelen in het klassement.

Mathieu van der Poel staat al vierde in de Wereldbeker

Dat zijn er 18 meer dan Michael Vanthourenhout en 21 meer dan Niels Vandeputte, die ook werk wil maken van het regelmatigheidscriterium. Op nummer vier - op ook amper 26 punten - vinden we ondertussen al Mathieu van der Poel.



De Nederlander maakt geen werk van klassementen, maar als je alle races wint kan je natuurlijk automatisch gaan meespelen. We hadden vooraf ook al aangegeven dat hij wel eens een sprong zou kunnen maken in het klassement.