Goed nieuws voor de wielerfans over Wereldbeker in Koksijde

De Wereldbeker veldrijden is een maand geleden opnieuw begonnen. En dus zitten ook de Vlaamse televisiekijkers op het puntje van hun stoel. Al kwamen die tot op heden al een paar keer bedrogen uit, want diverse wedstrijden waren niet op open net te bekijken in ons land.

Als organisator van de Superprestige en de Wereldbeker is Flanders Classics een grote speler in het veldrijden. Twaalf (zes Superprestige en zes Wereldbeker) van hun twintig crossen (acht Superprestige en twaalf Wereldbeker) zitten dit seizoen echter achter een betaalmuur.

Betaalmuur zorgde voor problemen

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, heeft die betaalmuur weten te verdedigen. De UCI leek in november nog met een oplossing te komen, want zij lieten weten dat ze de wedstrijden zouden streamen.

Maar omdat in België en Nederland de wedstrijden zijn aangekocht, worden de elitewedstrijden in de Lage Landen achter een geoblock gezet. Daardoor zijn de wedstrijden in België en Nederland niet beschikbaar gesteld.

Koksijde 'gewoon' te zien

En dus was het in Tabor bij de opening van het seizoen en zaterdag in Antwerpen bijvoorbeeld voor de wielerfans uitwijken naar een betaalzender. Dat is voor de wedstrijd van deze zondag dan weer helemaal anders.



De wedstrijd in Koksijde zal namelijk te zien zijn op de vrt. Vanaf 13.30 uur rijden de vrouwen en om 15 uur rijden de mannen en dat is live te zien op VRT 1. Ook op HBO, Nos.nl en Eurosport in Nederland is de race te zien.