Spijt van afscheid bij Soudal Quick-Step? Lefevere geeft duidelijk antwoord

Een jaar geleden kondigde Patrick Lefevere zijn afscheid aan als CEO van Soudal Quick-Step. Nu is hij blij dat hij die beslissing genomen heeft.

In december vorig jaar kondigde Patrick Lefevere aan dat hij zou stoppen als CEO van Soudal Quick-Step en de fakkel doorgaf aan zijn rechterhand en COO Jurgen Foré, die nog geen jaar bij het team aan de slag was.

Einde van een tijdperk voor Soudal Quick-Step

Het was het einde van een tijdperk voor Lefevere en Soudal Quick-Step. In 2003 had Lefevere de ploeg zelf opgericht onder de naam Quickstep - Davitamon en behaalde die onder zijn bewind net geen 1000 overwinningen.

Met 54 overwinningen deed Soudal Quick-Step het in zijn eerste jaar zonder Lefevere wel uitstekend, maar nam het ook afscheid van Remco Evenepoel. Hij was het laatste project van Lefevere.

Lefevere over zijn afscheid bij Soudal Quick-Step

Hoe kijkt Lefevere nu zelf terug op zijn afscheid, een jaar later? "Ik ben blij dat ik gestopt ben. Het was genoeg geweest na 45 jaar. Ik was moe, heel erg moe. Ik denk dat ik genoeg heb gedaan", zegt Lefevere bij HLN.

Hij liet de ploeg achter met een budget van 33 miljoen euro en meerjarige contracten qua sponsoring. "Je doet niet altijd wat je wil doen, wordt vaak gezegd, maar ik heb het toch grotendeels wél gedaan. Maar dit moest er nu niet echt bij komen", verwijst Lefevere naar de drie weken die hij in het ziekenhuis lag.