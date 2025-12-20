Deze voorspellingen doen de ronde over Van der Poel en Van Aert in Antwerpen

Deze namiddag staat de cross in Antwerpen op het menu, met zowel Van der Poel als Van Aert aan de start. Niels Albert en Paul Herygers geven hun voorspelling.

Dat doen ze in de podcast Sporza Daily. "Ik verwacht een goede Mathieu van der Poel, ik zie hem wel winnen. Hij zal het voordeel hebben van al eens gecrost te hebben. Dat zal hem een soort vertrouwen geven. Er zijn wel meerdere crossers die naar dit weekend hebben uitgekeken. Al bij al gaan we een mooie koers krijgen", denkt Albert.

Maar kan Van Aert in de buurt van Van der Poel blijven? "Het is aan Sint-Anneke afwachten hoe ze uit de startblokken komen", waarschuwt Herygers. "Je zou hen bijna handboeien aandoen om hen bij elkaar te houden in de eerste ronde. Op dat vlak gaat het in de knoop draaien. De ene gaat de andere uit het oog verliezen, door die start."

Zand in Antwerpen geen doorslaggevende factor

In hoeverre zal het zand een uitdaging zijn? Niels Albert twijfelt eraan, want het is nu niet dat Antwerpen een echte zandcross is. Paul Herygers weet dat er door een parcourswijziging wel sprake is van twee lange zandstroken. Dan nog blijven het dezelfde renners die goed door het zand kunnen klieven of juist helemaal niet.

Herygers geeft ook nog zijn voorspelling. "Ik verwacht diezelfde winnaar als in Namen", tipt de wereldkampioen van 1994 op Van der Poel. "Thibau Nys gaat moeten werken. Dan is het echt uitkijken naar Wout van Aert en hoeveel zin hij er in gaat hebben." Van Aert hoeft geen podium te rijden om zijn goesting te tonen.

Ereplaats Van Aert zou veelbelovend zijn

Lees ook... Niels Albert geeft Wout van Aert een waarschuwing›

Dat benadrukt Herygers ook nog eens. "Als hij bij de eerste vijf rijdt, doet het vermoeden dat we geen witte maar een Zalige Kerstmis krijgen", besluit de tv-commentator. Dat zou immers veelbelovend zijn voor wat nog komt.