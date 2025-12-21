🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

De duels tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Dat is waar iedereen naar uitkijkt. En we zijn benieuwd wanneer we er nog eens eentje te zien gaan krijgen. In Koksijde spelen ze in ieder geval niet tegen elkaar.

In Koksijde hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel ooit al mooie duels uitgevochten, maar dit jaar zal dat niet het gevoel zijn. Wout van Aert past voor de wedstrijd, naast onder meer ook Thibau Nys die er niet aan de start komt.

En dus lijkt het voor Mathieu van der Poel appeltje eitje om alweer een zege te gaan pakken. Als we kijken naar zijn cijfers van de afgelopen jaren, dan zijn die in ieder geval ook al bijzonder hallucinant te noemen met een hoog winstpercentage.

@sporza De twee tenoren zorgden in 2016 al eens voor spektakel op Linkeroever, krijgen we zaterdag opnieuw vuurwerk? 🤤 #Veldrijden #WVA #MVDP ♬ origineel geluid - Sporza

Zaterdag stond er ook in Antwerpen geen maat op Mathieu van der Poel, die ondanks een lekke band onbedreigd naar zijn tweede zege op rij dit seizoen in het veld kon rijden. Wout van Aert werd uiteindelijk zelfs maar zevende.

Duel op het scherpste van de snee tussen van der Poel en van Aert

Het was ooit anders, want in een ver verleden was er al eens een episch duel in het zand van Antwerpen te noteren tussen beide grootheden. Daarbij werd toen op het scherpste van de snee gereden in een bepaalde zandstrook.



Lees ook... Slechts zevende: Van Aert verklaart waarom hij toch positief gevoel heeft ›

"Erop of eronder. Dood of steendood", liet Paul Herygers zich toen ontvallen tijdens de live-uitzending op de Belgische televisie. De beelden dateren van 2016. Geniet hierboven gerust nog een keertje mee van hoe het toen ging.