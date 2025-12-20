"Heb ik nooit gezegd": Thibau Nys klaar en duidelijk over forfait voor Koksijde

"Heb ik nooit gezegd": Thibau Nys klaar en duidelijk over forfait voor Koksijde
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys zal zondag dan toch niet aan de start staan in Koksijde. Hij was opgenomen in de selectie, maar geeft dan toch forfait. Neemt hij zo de plaats niet in van een andere Belg?

Deze week werd Thibau Nys plots aangekondigd voor de Wereldbeker in Koksijde. De Belgische kampioen had die cross niet op zijn programma staan, maar leek dus toch zijn toenmalige leiderstrui in de Wereldbeker te willen verdedigen. 

Wereldbeker niet belangrijk voor Nys

In Antwerpen kondigde vader Sven Nys echter aan dat zijn zoon dan toch niet aan de start zou staan in Koksijde. Dat Nys in de Belgische selectie zat, was puur om de mogelijkheid te hebben om toch aan de start te staan. 

"Ik heb ook nooit gezegd dat de Wereldbeker belangrijk voor mij is", zei Nys duidelijk bij VTM Nieuws. Voor Nys is de kerstperiode ook een extreem drukke periode en hij moet dan ook spaarzaam zijn met zijn krachten. 

Nys wordt niet vervangen in Koksijde

Ontneemt Nys door zijn forfait nu niet iemand zijn plaats? "Ik zou er ook niemand zijn plaats mee afpakken, want de eerste acht namen liggen toch vast en kunnen niet vervangen worden", zegt Nys duidelijk. 

Lees ook... Thibau Nys moet fans toch teleurstellen: Sven Nys legt uit waarom
De Belgen die in Koksijde aan de start komen zijn Toon Aerts, Anton Ferdinande, Witse Meeussen, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Sven Nys

Meer nieuws

Thibau Nys moet fans toch teleurstellen: Sven Nys legt uit waarom

Thibau Nys moet fans toch teleurstellen: Sven Nys legt uit waarom

14:00
Complete offday in Antwerpen: Thibau Nys onthult blessure

Complete offday in Antwerpen: Thibau Nys onthult blessure

17:30
Spijt van afscheid bij Soudal Quick-Step? Lefevere geeft duidelijk antwoord

Spijt van afscheid bij Soudal Quick-Step? Lefevere geeft duidelijk antwoord

21:30
Sven Nys windt er geen doekjes om: "Het zwakste punt van Thibau als crosser"

Sven Nys windt er geen doekjes om: "Het zwakste punt van Thibau als crosser"

11:00
Slechts zevende: Van Aert verklaart waarom hij toch positief gevoel heeft

Slechts zevende: Van Aert verklaart waarom hij toch positief gevoel heeft

20:30
Verstrynge moet iets toegeven over Van Aert na derde plaats in Antwerpen

Verstrynge moet iets toegeven over Van Aert na derde plaats in Antwerpen

19:00
Sweeck profiteert van offday Nys en spreekt duidelijke taal over Wereldbeker

Sweeck profiteert van offday Nys en spreekt duidelijke taal over Wereldbeker

18:30
Lekke band nekt Van Aert bij terugkeer, die ook nog groot werkpunt ziet

Lekke band nekt Van Aert bij terugkeer, die ook nog groot werkpunt ziet

17:00
Twee op twee voor Van der Poel, maar hij is toch niet helemaal tevreden

Twee op twee voor Van der Poel, maar hij is toch niet helemaal tevreden

16:32
🎥 Van der Poel demonstreert in Antwerpen, Van Aert kent pech en wordt pas zevende

🎥 Van der Poel demonstreert in Antwerpen, Van Aert kent pech en wordt pas zevende

16:16
🎥 Krijgt Evenepoel de kloof wel dicht? Monsterlijke Pogacar jaagt iederereen schrik aan

🎥 Krijgt Evenepoel de kloof wel dicht? Monsterlijke Pogacar jaagt iederereen schrik aan

13:30
Geheim wapen Van Aert tegen Van der Poel? "Indrukwekkend"

Geheim wapen Van Aert tegen Van der Poel? "Indrukwekkend"

13:00
Michel Wuyts laat kinderdroom van 'Slimste mens' Felix Heremans uitkomen Naast de fiets

Michel Wuyts laat kinderdroom van 'Slimste mens' Felix Heremans uitkomen

12:30
Nu of nooit: Albert zegt wie Van der Poel en Van Aert moet uitdagen

Nu of nooit: Albert zegt wie Van der Poel en Van Aert moet uitdagen

12:00
Stevige domper voor Michels: ploegmaat Van der Poel mist vier crossen voor Kerstmis

Stevige domper voor Michels: ploegmaat Van der Poel mist vier crossen voor Kerstmis

10:00
Rijdt Van Aert toch WK veldrijden? Albert weet wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert toch WK veldrijden? Albert weet wat de doorslag zal geven

09:00
"Viel me meteen op": Soete deed opvallende vaststelling bij Van Aert

"Viel me meteen op": Soete deed opvallende vaststelling bij Van Aert

08:30
Visma-Lease a Bike verrast door afscheid Van Empel? Plugge is klaar en duidelijk

Visma-Lease a Bike verrast door afscheid Van Empel? Plugge is klaar en duidelijk

08:00
"Levensbedreigend": Patrick Lefevere onthult reden waarom hij drie weken in het ziekenhuis lag

"Levensbedreigend": Patrick Lefevere onthult reden waarom hij drie weken in het ziekenhuis lag

07:30
Vertrouweling heeft opmerkelijk nieuws over Remco Evenepoel

Vertrouweling heeft opmerkelijk nieuws over Remco Evenepoel

19/12
Ondanks gekke toestanden met fans op training ligt niet iedereen wakker van duel Van Aert - Van der Poel

Ondanks gekke toestanden met fans op training ligt niet iedereen wakker van duel Van Aert - Van der Poel

19/12
Wout van Aert blikt terug op frustrerende teleurstellingen: "Het verprutst, het was mentaal lastig"

Wout van Aert blikt terug op frustrerende teleurstellingen: "Het verprutst, het was mentaal lastig"

19/12
Terwijl zijn verloofde bij haar ex-ploeg zit: duikt Belgische na grote stap op aan zijde van Tadej Pogacar?

Terwijl zijn verloofde bij haar ex-ploeg zit: duikt Belgische na grote stap op aan zijde van Tadej Pogacar?

19/12
Ruben Van Gucht opnieuw voor de rechter verschenen en kent ook zijn nieuwe straf

Ruben Van Gucht opnieuw voor de rechter verschenen en kent ook zijn nieuwe straf

19/12
Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026

Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026

19/12
'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek

'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek

19/12
Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"

Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"

19/12
Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel

Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel

19/12
Daagt ex-Tourwinnaar UAE en Visma-Lease a Bike uit met zijn idee?

Daagt ex-Tourwinnaar UAE en Visma-Lease a Bike uit met zijn idee?

19/12
Topwielrenster deelt sneer uit na valpartij: "Veel mensen enkel bezig met hun eigen wereld"

Topwielrenster deelt sneer uit na valpartij: "Veel mensen enkel bezig met hun eigen wereld"

19/12
📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?" Naast de fiets

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"

19/12
Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

19/12
Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

19/12
Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

19/12
Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

19/12
Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

19/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Niels Albert Thibau Nys Tadej Pogacar Sven Nys Johan Bruyneel Laurens Sweeck Fem van Empel Patrick Lefevere Jonathan Vaughters Jente Michels Primoz Roglic Bobbie Traksel Lucinda Brand Daan Soete Jai Hindley Ceylin Del Carmen Alvarado Finn Fisher-Black

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved