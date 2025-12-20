"Heb ik nooit gezegd": Thibau Nys klaar en duidelijk over forfait voor Koksijde

Thibau Nys zal zondag dan toch niet aan de start staan in Koksijde. Hij was opgenomen in de selectie, maar geeft dan toch forfait. Neemt hij zo de plaats niet in van een andere Belg?

Deze week werd Thibau Nys plots aangekondigd voor de Wereldbeker in Koksijde. De Belgische kampioen had die cross niet op zijn programma staan, maar leek dus toch zijn toenmalige leiderstrui in de Wereldbeker te willen verdedigen.

Wereldbeker niet belangrijk voor Nys

In Antwerpen kondigde vader Sven Nys echter aan dat zijn zoon dan toch niet aan de start zou staan in Koksijde. Dat Nys in de Belgische selectie zat, was puur om de mogelijkheid te hebben om toch aan de start te staan.

"Ik heb ook nooit gezegd dat de Wereldbeker belangrijk voor mij is", zei Nys duidelijk bij VTM Nieuws. Voor Nys is de kerstperiode ook een extreem drukke periode en hij moet dan ook spaarzaam zijn met zijn krachten.

Nys wordt niet vervangen in Koksijde

Ontneemt Nys door zijn forfait nu niet iemand zijn plaats? "Ik zou er ook niemand zijn plaats mee afpakken, want de eerste acht namen liggen toch vast en kunnen niet vervangen worden", zegt Nys duidelijk.

De Belgen die in Koksijde aan de start komen zijn Toon Aerts, Anton Ferdinande, Witse Meeussen, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure.