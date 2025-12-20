Sweeck profiteert van offday Nys en spreekt duidelijke taal over Wereldbeker

Sweeck profiteert van offday Nys en spreekt duidelijke taal over Wereldbeker
Laurens Sweeck is in de Wereldbeker in Antwerpen knap tweede geworden. Hij neemt ook de leiderstrui over van Thibau Nys.

Niels Albert verwachtte vooraf van specialist Laurens Sweeck dat hij in het zand van Antwerpen zou kunnen wedijveren met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Een echte strijd werd het niet, maar Sweeck werd wel tweede. 

Sweeck de beste na Van der Poel in Antwerpen

Aan Van der Poel was niets te doen, Van Aert kende halfweg pech met een lekke band. Sweeck was na Van der Poel de beste en werd tweede, al ging het niet helemaal van een leien dakje. 

"In de eerste ronde ging ik even over mijn limiet en moest ik wat gas terugnemen, maar vanaf de tweede ronde vond ik het goede ritme en een heel goede dag uiteindelijk", gaf Sweeck achteraf toe. 

Nieuwe leider in de Wereldbeker

"Het voelt super goed om zo aan de kerstperiode te beginnen." In 2020 pakte Sweeck al de Belgische titel in Antwerpen, nu mag hij morgen met de trui van leider in de Wereldbeker aan de start staan in Koksijde na een offday van leider Nys in Antwerpen. 

"Het klassement in de Wereldbeker wordt nu wel een doel. Ik hoop dat ik morgen in Koksijde weer veel punten kan pakken." Sweeck heeft drie punten voorsprong op Nys, die niet rijdt in Koksijde. Vanthourenhout is derde op vijf punten. 

