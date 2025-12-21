Sweeck is leider, maar ... van der Poel heeft leidersplaats nu al in het vizier

Sweeck is leider, maar ... van der Poel heeft leidersplaats nu al in het vizier
Foto: © photonews

Laurens Sweeck is door een knappe tweede plaats Wereldbeker in Antwerpen de nieuwe leider in de Wereldbeker geworden. Het zou de komende zeven races nog wel eens bijzonder spannend kunnen worden.

Thibau Nys had een offday in Antwerpen én de gewezen leider in de Wereldbeker zal bovendien in Koksijde niet starten. En dus mogen andere renners dromen van de leidersplaats of het eindklassement in de Wereldbeker.

Sweeck is de nieuwe leider in Wereldbeker

"Het klassement in de Wereldbeker wordt nu wel een doel. Ik hoop dat ik morgen in Koksijde weer veel punten kan pakken", gaf Laurens Sweeck zaterdag nog aan nadat hij de macht had gegrepen in het klassement.

De kloof is wel klein. Sweeck heeft momenteel 116 punten, met Thibau Nys op twee met 113 punten en Michael Vanthourenhout op drie met 111 punten. Ook Joris Nieuwenhuis (103) en Niels Vandeputte (100) staan nog in de top-5, voor Verstrynge (84).

Maakt Mathieu van der Poel nieuwe stap in het klassement?

Mathieu van der Poel is na twee zeges meteen opgeschoven van plaats zeventien naar plaats zeven. Hij heeft 80 punten na twee zeges in de races waarin hij reed. En op die manier heeft hij stilaan de top van het klassement in het vizier.

Lees ook... 🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?
Als hij ook in Koksijde wint, dan komt hij op 120 punten. Hij zal dan alvast Nys en Nieuwenhuis voorbijgaan, want zij rijden niet. En ook Verstrynge is een vogel voor de kat, want hij heeft momenteel amper vier punten meer dan MvdP.

