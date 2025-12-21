Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"


Ex-profrenner Leif Hoste (47) vecht tegen een zware alcoholverslaving. Op een bepaald moment dronk hij drie flessen wodka per dag. De strijd die hij nu moet leveren is naar eigen zeggen bijzonder zwaar te noemen.

De 47-jarige ex-profrenner Leif Hoste vecht tegen een zware alcoholverslaving. In het begin van de jaren 2000 gold hij nog als een van de grootste wielertalenten in Vlaanderen. Hoste kon nooit een grote klassieker winnen, maar kwam wel meermaals in de buurt.

Heel zware alcoholverslaving voor Leif Hoste

Hij werd liefst drie keer tweede in de Ronde van Vlaanderen en verzamelde ook ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (twee keer tweede), Parijs-Roubaix (drie keer top-10) en dergelijke meer. Een grote race winnen zat er nooit in.

Maar nu levert Hoste een veel grotere en belangrijkere strijd. "De Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix? Dat is niets tegen de strijd die ik nu lever", aldus Hoste in De Kater na de Koers op VTM. Daarin zegt hij alles rechtuit.

Strijd op leven en dood tegen alcohol

"Vechten voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix? Dat komt nog niet aan de enkels van mijn strijd tegen alcohol. Dit is op leven en dood", schuwt hij de grote woorden niet. Op een bepaald moment dronk hij naar eigen zeggen tot drie flessen wodka per dag.


“Ik kende geen dag en nacht meer. Alles werd gedreven door een constante drang naar drank. Minstens tien keer ben ik opgenomen op de spoedafdeling van een ziekenhuis met meer dan 4,5 promille in mijn bloed", aldus nog Hoste.



