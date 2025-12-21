Gaat Tadej Pogacar verbazen en deze race rijden in 2026?

De Vuelta heeft deze week het parcours voor 2026 bekendgemaakt. En het wordt een bijzonder zware Vuelta, met niet minder den 58.000 hoogtemeters. Het ideale moment voor Tadej Pogacar om nog eens te starten in de Vuelta?

De Vuelta a Espana was de race waar Tadej Pogacar in 2019 voor het eerst zijn kunnen liet zien. Hij eindigde op het podium én won drie ritten in die Ronde van Spanje. De rest is zo'n beetje geschiedenis als het gaat over de Sloveen.

Zien we Tadej Pogacar in de Vuelta?

Na vier overwinningen in de Tour de France en een eindzege in de Giro D'Italia zou Pogacar in 2026 misschien nog eens kunnen mikken op een deelname in de Ronde van Spanje? Het parcours lijkt alvast zwaar genoeg.

Met liefst 58000 hoogtemeters en veel ritten in het zuiden van Spanje zijn er zelfs al kritische stemmen te horen over het té zwaar zijn van de race. Maar zou het spek voor de bek van Tadej Pogacar kunnen zijn volgend jaar?

Zwaardere race is makkelijker voor Pogacar

"Als hij zou starten, dan gaat hij meer dan waarschijnlijk winnen als er niet bijzonders zou gebeuren", beseft Johan Bruyneel in THEMOVE+. "Het zou voor hem misschien makkelijker zijn als het een zwaardere race zou zijn."

"Ik sluit hem zeker niet uit voor de Vuelta. Hij heeft amper zestien racedagen voor de Tour de France, dus het zou kunnen dat hij de Vuelta en het Wereldkampioenschap gaat combineren. Moeilijk? Het is niet te zwaar voor Pogacar."