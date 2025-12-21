Ontdekker van Philippe Gilbert stopt na bijna dertig jaar als ploegbaas

Kent u Marc Madiot nog? De man ontdekte jaren geleden onder meer Philippe Gilbert, maar nu houdt de Fransman ermee op. De 66-jarige ex-renner was sinds 1997 actief als ploegbaas, maar lijkt nu klaar voor zijn pensioen.

Marc Madiot stopt weldra als algemeen manager bij Groupama-FDJ. De 66-jarige ex-renner stampte in 1997 het team zelf uit de grond als La Française des Jeux. Doorheen de jaren kreeg het team een paar keer een andere naam.

Madiot was ploegbaas van 1997 tot 2025

Madiot zelf? Die bleef sinds 1997 steevast op post als ploegbaas, al geeft hij er nu dus de brui aan. Dat heeft hij laten weten in een interview aan L'Equipe, waarin hij terugblikte op bijna dertig jaar als ploegleider van het team.

In die hoedanigheid had hij onder meer Philippe Gilbert onder zijn hoede, die Madiot zelf 'ontdekte' en tussen 2002 en 2008 voor het team reed. Met Gianni Meersmand had hij daarna nog een Belg in loondienst rijden.

Tijd voor vernieuwing

Ook onder meer Tour de France-winnaar Bradley Wiggins reed in het begin van zijn carrière voor Madiot, die binnen het peloton vaak als zeer fanatiek. "Het was tijd voor vernieuwing, tijd om deuren te openen en vooruit te gaan."



"In april word ik 67 jaar. Ik denk dat we ons op de toekomst moeten richten. Dit is het moment. Het team is mijn tweede kind. Ik hou ervan en wil het blijven koesteren, maar ik weet dat het volwassen is geworden en dat het op eigen benen moet leren staan en uitvliegen."