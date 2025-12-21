Al eens geklopt in Koksijde, maar ... cijfers Mathieu van der Poel zijn hallucinant

Mathieu van der Poel is opnieuw goed aan het seizoen begonnen in de cross. Zowel in Namen als in Antwerpen won hij de Wereldbeker. En zo gaat het meteen prima met de Nederlander, die heel mooie resultaten weet neer te zetten doorheen de geschiedenis.

In Namen op 14 december kwam Mathieu van der Poel opnieuw het veld in. En meteen kon hij de zege pakken in de Wereldbeker. Een weekje later deed hij hetzelfde nog eens dunnetjes over in de Wereldbeker in Antwerpen.

Bijzondere cijfers van Mathieu van der Poel

De derde race van het seizoen van Mathieu van der Poel is op zondag in Koksijde. Gaat de Nederlander daar zijn eerste hattrick van het seizoen meteen volmaken? Het zou zeer goed mogelijk kunnen zijn, want hem kloppen is lastig.

Zeer lastig zelfs. Als we de cijfers van de vorige jaren onder de loep nemen, wordt dat alleen maar meer duidelijk. Vorig seizoen reed Mathieu van der Poel in totaal acht crossen, waaronder het WK, de cross in Hoogerheide en in totaal vijf wedstrijden in de Wereldbeker.

Mathieu van der Poel wint zowat alles

En die races werden alle acht gewonnen. En dus is het al ver terugscrollen in de archieven om nog eens een 'nederlaag' te vinden van Mathieu van der Poel. Ook in het seizoen 2023-2024 was de Nederlander zeer sterk.



Hij won 13 van zijn 14 races. Enkel in Benidorm greep hij naast de zege: in Spanje pakte hij een vijfde plaats. Drie jaar geleden moest hij in Koksijde de zege ook een keertje aan Wout van Aert laten, maar dat is zondag geen tegenstander.