Bruyneel laat niets heel van grote ronde: "Wie ontwerpt dat?"

De Vuelta heeft deze week het parcours voor 2026 bekendgemaakt. En het wordt een bijzonder zware Vuelta, met niet minder den 58.000 hoogtemeters. Wordt het niet steeds zwaarder en zwaarder? Dat er in Zuid-Spanje wordt gereden is alvast koren op de molen van de criticasters.

De Vuelta a Espana van 2025 werd voornamelijk in het noorden van Spanje gereden, maar voor de editie van 2026 zullen we - behoudens de start in Monaco uiteraard - vooral in het zuiden van Spanje moeten gaan kijken.

De loden zon in Zuid-Spanje

En eind augustus - begin september is het zeker in Zuid-Spanje zeer warm. Dat zal zijn impact hebben op de race, beseft iedereen. "Ik weet niet wie deze races ontwerpt", is Johan Bruyneel zeer kritisch in THEMOVE+.

"Wie betaalt, krijgt een start of een finish. Ik voel mee met de renners. Het zuiden van Spanje op dat moment van het jaar ... Het is heel erg heet. Wie is er al eens in Granada geweest in de zomer? Het is echt heel warm."

58.000 hoogtemeters in Spanje

"Ik snap ook niet waarom er 58.000 hoogtemeters moeten zijn. De Vuelta is zo de zwaarste grote ronde van de drie. Waarom doen ze dat? Elke race moet blijkbaar zwaarder en zwaarder worden. Natuurlijk moet er geklommen worden, maar zoveel?"



"Het is heel wat meer dan de Ronde van Frankrijk bijvoorbeeld. De Vuelta is de derde grote ronde op het jaar. Het is moeilijk om acht renners te vinden die in vorm zijn, fris zijn en zin hebben om de Vuelta te rijden."