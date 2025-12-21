Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026
Foto: © photonews

Een jaar geleden kondigde Patrick Lefevere zijn afscheid aan als CEO van Soudal Quick-Step. Na een maand in het ziekenhuis is hij nu aan de beterhand. En hij blikt ook meteen vooruit richting 2026. Wat zijn daarin zijn doelstellingen?

In december vorig jaar kondigde Patrick Lefevere aan dat hij zou stoppen als CEO van Soudal Quick-Step. Hij heeft nu aangegeven dat hij nog geen spijt heeft gehad van die stap en dat hij blij is met zijn verwezelijkingen.

Moeilijke periode achter de rug

Na een moeilijke periode de voorbije maand, waarbij hij een maand in het ziekenhuis lag, is hij nu strijdvaardiger dan ooit richting de toekomst. Genieten van het leven is op zijn leeftijd ook een belangrijke aan het worden.

En wat hij zich dan toewenst voor 2026? "Eerst en vooral wat rust. Een reisje nu en dan. Ik mag vliegen, maar ik moet wel de spuitjes zetten om het risico op een trombose uit te sluiten. Oké, het zal wat leven op vertraagd tempo zijn."

Rust zoeken in 2026 is belangrijk voor Patrick Lefevere

"Vooral kijk ik ernaar uit om in 2026 stilletjes aan opnieuw de oude te worden. Uiteraard komt er op 6 januari al meteen weer een jaartje bij. 71, dat is niet niks... Mensen wensen elkaar bij het begin van een nieuw jaar haast clichématig altijd ‘een goede gezondheid’."

"Maar in mijn geval houdt het echt wel steek. ‘t is nu de derde keer dat ik ontsnap: eerst met een zware pancreastumor, dan met zeer zware covid en nu met dit. Ik hoop echt dat het hier en nu stopt. Met de kwalen, hé", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

