Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

Uiteraard stond er ook in Koksijde geen maat op Mathieu van der Poel. De regerend wereldkampioen hield zichtbaar in en maakte er geen show van met minuten voorsprong. En zo werd het toch nog een beetje 'spannend'.

Meer dan een halfuur duurde het om zeker te weten dat Mathieu van der Poel zou gaan winnen. Bij een eerste versnelling na tien minuten raakte hij nog niet weg, waarna de Nederlander zelfs even in vijfde positie zou gaan rijden.

Mathieu van der Poel blijft outstanding

In de vierde ronde ging hij écht schudden aan de boom en de rest was geschiedenis. In spaarmodus kon hij de laatste ronden afwerken en zonder echt door te moeten gaan pakte hij zijn derde overwinning op een rij - en op een dikke week.

“Het is een van mijn favoriete wedstrijden en nu nog meer dan het was. Dit zijn de dagen die ik koester. Dat ik langer heb gewacht? Ik hoef niet elke keer van start tot finish voluit te gaan en zeker in een wedstrijd als vandaag is dat van belang."

Niet elke week van start tot finish doorgaan

"Het is ook lastig met de wedstrijden die elkaar snel opvolgen. Daarom geef ik niet elke keer alles van begin tot einde. Ik denk aan alles wat er nog zit aan te komen. Op een omloop als hier vind ik het makkelijker om het verschil te maken, zeker als je een paar keer goed door het zand gaat."

"Ik ben alvast tevreden over mijn techniek. Het was heel ander zand, ik ben wel tevreden. Maandag is het nog eens ander zand, dus ik ben wel benieuwd", aldus Mathieu van der Poel in een eerste reactie na zijn zege in Koksijde.