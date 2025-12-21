Merckx moest vroeger niets weten van deze berg: "Ze kunnen beter een ladder laten beklimmen"

De Koppenberg, het is en blijft een erg zware helling. 550 meter lang, maar wel aan een gemiddelde van 11,6 procent en zelfs met stukjes tot 25%. Zelfs Eddy Merckx was absoluut geen fan van de helling.

Zeker niet omdat de kasseitjes op de Koppenberg schots en scheef staan en dus erg moeilijk berijdbaar. In zijn tijd (1976) moest de Kannibaal er zelfs te voet over, omdat het gewoon te lastig was om te beklimmen op de fiets.

Voorstanders en tegenstanders

“Misschien moeten ze de renners voortaan een ladder laten beklimmen”, klonk het een 40-tal jaar geleden over de rotberg van de Ronde van Vlaanderen. Al waren er ook liefhebbers van de berg, zoals Walter Planckaert.

“Ik heb nooit begrepen waarom iedereen zo’n hekel heeft aan de Koppenberg. Ieder zijn ding, ik heb een hekel aan de cols in de Tour de France. Voor mij hoort de Koppenberg gewoon bij de Ronde van Vlaanderen.”

Walter Godefroot 'ontdekte' de berg

De ontdekker van de berg? Walter Godefroot - de man die eerder dit jaar overleed. “De Vlaamse Ardennen waren mijn trainingsparcours, al was ik beter in de vlakke kasseien van Parijs-Roubaix. Ik heb als amateur ook de Koppenberg weten te ontdekken”, gaf die ooit toe in Sport/Voetbalmagazine.



“Ik zei het ook aan de parcoursbouwers van de Ronde van Vlaanderen toen dat ik een helling had ontdekt, maar de exacte locatie zou ik maar prijsgeven na mijn carrière. Ik wilde er zelf niet op koersen. Maar enkele jaren later belden ze me op dat ze mijn helling hadden gevonden. En dus mocht ik er toch nog vier keer over tussen 1976 en 1979. Zelfs te voet, ja.”