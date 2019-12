Van der Poel geeft aan waardoor hij steeds mocht blijven hopen op de zege in Namen

De manier waarop Mathieu van der Poel over de streep reed in Namen, vertelde eigenlijk alles. Hoe het ook voor hem een helse bedoening was om de omstandigheden te trotseren en dan had hij nog met een taaie Toon Aerts te maken. Al maakte Van der Poel wel minder fouten.

Ondanks de vreugde om de overwinning was het ook voor Mathieu van der Poel klappertanden na de wedstrijden. Door de regenval waren er enige technische huzarenstukjes vereist. "Het was ontzettend moeilijk om foutloos te blijven", getuigde Van der Poel bij PlaySports. "Ik denk dat ik dat redelijk goed deed." Wat niet betekende dat hij niet met pech te maken had. "Ik had twee keer een lekke band, waardoor ik krachten en tijd verloor. Door de foutenlast van Toon Aerts blijf ik in koers. Het was te verwachten dat diegene die het meest foutloos bleef, dicht bij de zege zou komen." Zwijg mij van Yorkshire In elk geval waren het omstandigheden die nog lang zullen bijblijven. Te vergelijken met het WK in Yorkshire op de weg? "Zwijg mij van Yorkshire. Normaal zijn het de handen die kou krijgen, maar als je koud hebt aan je lichaam, weet je dat het extreme omstandigheden zijn."