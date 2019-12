Simon Yates wijzigt bewust ingesteldheid en programma: "Zo speelde ik mijn killerinstinct kwijt"

Voor Simon Yates zal de Giro één van dé grote doelen worden in 2020. Mentaal moet dat niet simpel zijn, want dit jaar was de Ronde van Italië geen succes voor de Vueltawinnaar van 2018. De Brit wil vooral met meer verbetenheid rondkoersen.

"De Giro was zeker ontgoochelend", geeft Yates toe. "Ter voorbereiding reed ik wedstrijden als Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Ik ging naar daar vooral om plezier te maken. Zo speelde ik enigszins mijn killerinstinct kwijt. Dat ga ik veranderen. Ik ga de bal vroeg aan het rollen brengen."

Dat moet dan Down Under gebeuren. "Ik start in Australië, waar ik ook een tijdrit zal afleggen. Er zit een groot aantal tijdritkilometers in de Giro, het is dus heel belangrijk om aan mijn tijdrit te werken. Vorig jaar heb ik een tijdrit gewonnen in Parijs-Nice. Daar was ik al heel trots op."

De Tour Down Under, de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de Herald Sun Tour zijn de eerste wedstrijden van Yates in 2020. "Ik heb lang niet meer in Australië gereden. Ik kijk er dus wel naar uit. Anders rijd je elk jaar dezelfde wedstrijden. In alle wedstrijden waar ik aan de start sta, ga ik voluit."