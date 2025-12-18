Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

De keuzes van Remco Evenepoel worden onder een vergrootglas gehouden. Benji Naesen moedigt hem alvast aan om Parijs-Nice te rijden.

Patrick Broe, de podcast-collega van Naesen, uitte al zijn onbegrip over het voorlopig ontbreken van Parijs-Nice op de kalender van Evenepoel. Benji Naesen heeft zich na de voorstelling van het parcours over de Koers naar de Zon uitgesproken op zijn account op social medianetwerk X. De analist heeft er een heldere mening over.

Het is immers een uitdagend parcours geworden met meerdere potentiële sleuteletappes. Het is dan de vraag welk type renners het meest op de wenken bediend wordt door het uitgestippelde parcours. Ook onder de klimmers zijn er immers veel renners met erg verschillende capaciteiten. Dat speelt bij Naesen mee in zijn overwegingen.

Niets voor Almeida

"Kévin Vauquelin zou extreem blij moeten zijn met het parcours van Parijs-Nice", vindt Naesen het wel wat voor de nummer 7 uit de meest recente Tour de France. "João Almeida zal dan weer niet zo blij zijn. Er zijn veel andere rittenkoersen die hem veel beter liggen." Naesen zou de nummer 2 uit de Vuelta dus niet naar Parijs-Nice sturen.

Kevin Vauquelin should be extremely happy with this #ParisNice route, João Almeida not so much. Much better stage races out there for him.



If anything, the route fits Remco Evenepoel, who won't be there. — Benji Naesen (@BenjiNaesen) December 18, 2025

"Meer dan voor wie dan ook is het een parcours voor Remco Evenepoel, die er niet zal zijn", voegt Naesen eraan toe. X-gebruiker Indy Pieters wijst erop dat Evenepoel gezegd zou hebben dat ze Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice zouden toevoegen aan zijn programma, afhankelijk van de parcoursen van de desbetreffende koersen.



Makkelijke keuze voor Evenepoel?

"Dan is het een gemakkelijke keuze", heeft Naesen nog een gevat antwoord in huis. Nu maar afwachten wat ze bij de ploegleiding van Red Bull-BORA-hansgrohe beslissen. De oproep om Evenepoel Parijs-Nice te laten rijden klinkt alvast luid.