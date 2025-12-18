Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert maakt zaterdag in Antwerpen zijn rentree in het veld. Ex-wereldkampioen Erwin Vervecken vreest wel dat Van Aert niet meteen Van der Poel zal uitdagen in zijn eerste cross.

Woensdag ging Wout van Aert een eerste keer trainen met zijn crossfiets, zaterdag maakt hij zijn rentree in het veld. Voor Van Aert is het veldrijden een pure voorbereiding op het voorjaar, maar hij doet het wel nog altijd bijzonder graag. 

Van Aert reed drie maanden geen wedstrijd

Voor Van Aert wordt de wedstrijd in Antwerpen zijn eerste sinds hij een punt zette achter zijn wegseizoen op 20 september in de SUPER 8 Classic. Drie maanden heeft Van Aert dus geen rugnummer opgespeld. 

Stilgezeten heeft Van Aert niet gedaan, hij begon al relatief vroeg opnieuw te trainen. Afgelopen week was Van Aert nog in Spanje op trainingskamp met zijn ploeg Visma-Lease a Bike. 

Zal Van Aert tijd nodig hebben?

Toch vreest ex-wereldkampioen Erwin Vervecken dat Van Aert in Antwerpen Van der Poel het vuur niet aan de schenen zal kunnen leggen. "Het is de laatste jaren een beetje typisch voor Wout, dat hij twee tot drie crossen nodig heeft om erin te komen", zegt hij bij WielerFlits. 

Lees ook... Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert
"Dat zal nu niet anders zijn." Door de grote motor van Van Aert verwacht Vervecken wel dat Van Aert in Antwerpen op het podium zal staan. Maar Van der Poel kloppen, dat mag niet verwacht worden. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Erwin Vervecken

Meer nieuws

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

07:31
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

08:30
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

08:00
📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

16:00
Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

18:00
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

19:00
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

21:30
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

20:30
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

20:00
Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

18:30
Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

17:00
🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

16:30
Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

12:00
"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

15:00
📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

14:00
Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

13:30
Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

13:00
Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

12:30
Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

16/12
Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

11:00
Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

10:00
Albert plots co-commentator in de cross: Herygers komt met verklaring

Albert plots co-commentator in de cross: Herygers komt met verklaring

09:30
"Moeten hun mond houden": Pedersen haalt stevig uit over Pogacar en Van der Poel

"Moeten hun mond houden": Pedersen haalt stevig uit over Pogacar en Van der Poel

09:00
Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

17/12
📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

16/12
Sinds 16 oktober niet meer in actie gekomen: Belgische veldrijdster nog niet klaar voor comeback

Sinds 16 oktober niet meer in actie gekomen: Belgische veldrijdster nog niet klaar voor comeback

17/12
Dé reden waarom Nys faalde? Zonneveld ziet groot verschil met Van der Poel

Dé reden waarom Nys faalde? Zonneveld ziet groot verschil met Van der Poel

17/12
"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

16/12
🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

16/12
Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

16/12
Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

16/12
Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

16/12
Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

16/12
Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

16/12
Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

16/12
Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

16/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tim Wellens Sven Nys Mads Pedersen Thijs Zonneveld Paul Herygers Juan Ayuso Laura Verdonschot Mattias Skjelmose Gerben De Knegt Pim Ronhaar Tim Merlier Lucinda Brand Fem van Empel Eddy Merckx Tiesj Benoot Erwin Vervecken

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved