Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Wout van Aert maakt zaterdag in Antwerpen zijn rentree in het veld. Ex-wereldkampioen Erwin Vervecken vreest wel dat Van Aert niet meteen Van der Poel zal uitdagen in zijn eerste cross.

Woensdag ging Wout van Aert een eerste keer trainen met zijn crossfiets, zaterdag maakt hij zijn rentree in het veld. Voor Van Aert is het veldrijden een pure voorbereiding op het voorjaar, maar hij doet het wel nog altijd bijzonder graag.

Van Aert reed drie maanden geen wedstrijd

Voor Van Aert wordt de wedstrijd in Antwerpen zijn eerste sinds hij een punt zette achter zijn wegseizoen op 20 september in de SUPER 8 Classic. Drie maanden heeft Van Aert dus geen rugnummer opgespeld.

Stilgezeten heeft Van Aert niet gedaan, hij begon al relatief vroeg opnieuw te trainen. Afgelopen week was Van Aert nog in Spanje op trainingskamp met zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Zal Van Aert tijd nodig hebben?

Toch vreest ex-wereldkampioen Erwin Vervecken dat Van Aert in Antwerpen Van der Poel het vuur niet aan de schenen zal kunnen leggen. "Het is de laatste jaren een beetje typisch voor Wout, dat hij twee tot drie crossen nodig heeft om erin te komen", zegt hij bij WielerFlits.

"Dat zal nu niet anders zijn." Door de grote motor van Van Aert verwacht Vervecken wel dat Van Aert in Antwerpen op het podium zal staan. Maar Van der Poel kloppen, dat mag niet verwacht worden.