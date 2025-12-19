Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft een duidelijke mening over het business model van het wielrennen. Die wordt gedeeld door Jonathan Vaughters, teambaas van EF.

Wout van Aert heeft onlangs een trip gemaakt naar de VS en heeft daar ook de vergelijking kunnen maken tussen wielrennen en andere sporten. Hij kaartte aan dat er nog veel gedaan kan worden om het business model van de wielersport beter te maken. Van Aert vond dat er bijvoorbeeld wel inspiratie gehaald kan worden uit de NBA. 

Dat is de Amerikaanse basketbalcompetitie. De organisatie en financiering van competitie verloopt in de NBA heel anders ten opzichte van de koers. Dat weet ook Jonathan Vaughters als Amerikaan. Vaughters vindt eveneens dat het wielrennen naar de variatie in de financiering van andere sporten moet kijken als inspiratiebron.

WorldTour-systeem nadelig

Vaughters zegt dit luidop in de podcast Domestique Hotseat. Hij vreest dat het degradatiesysteem in de WorldTour vooral nadelen met zich meebrengt. "In de NBA daalt de waarde van een team niet als het als laatste eindigt, omdat het een gesloten competitie is. Investeerders hebben dus zicht op de lange termijn. We zouden inspiratie moeten putten uit dit model."

Een ander gebruik uit de NBA staat hem ook wel aan. "We zouden ook een salarisplafond kunnen invoeren om ongelijkheid te beperken." Dit zou gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat rijke teams als Red Bull-BORA-hansgrohe en UAE geen al te grote voorsprong nemen op kleinere teams, toch niet puur op basis van het geld.

UCI en de ploegen hebben niet zelfde belangen

Lees ook... Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf
Er zou dus aan het verdienmodel van de wielersport gesleuteld moeten worden, maar Vaughters vreest dat de UCI en de teams tegenstrijdige belangen hebben. "Ik ben er niet van overtuigd dat de maatregelen van de UCI gunstig zijn voor onze commerciële belangen." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Jonathan Vaughters

Meer nieuws

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?" Naast de fiets

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"

11:00
Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

10:00
Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

09:00
Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

08:30
Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

07:30
Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

07:00
Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

20:00
Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

20:30
Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

19:00
Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

16:00
Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

18:00
"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

17:00
Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

15:00
Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

14:00
"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

13:30
"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

13:00
"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

12:30
Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

12:00
Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

18/12
Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

18/12
Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

18/12
Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

18/12
Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

18/12
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

18/12
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

18/12
📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

17/12
Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

17/12
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

17/12
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

17/12
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

17/12
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

17/12
Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

17/12
Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

17/12
🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

17/12
Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

17/12
"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

17/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Laura Verdonschot Tadej Pogacar Paul Herygers Jonas Vingegaard Rasmussen Bobbie Traksel Thibau Nys Lucinda Brand Victor Campenaerts Eddy Merckx Zakkari Dempster Mads Pedersen Erwin Vervecken Jordi Meeus Jan Bakelants Johan Bruyneel Tibor Del Grosso Jonathan Vaughters

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved