Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

Wout van Aert heeft een duidelijke mening over het business model van het wielrennen. Die wordt gedeeld door Jonathan Vaughters, teambaas van EF.

Wout van Aert heeft onlangs een trip gemaakt naar de VS en heeft daar ook de vergelijking kunnen maken tussen wielrennen en andere sporten. Hij kaartte aan dat er nog veel gedaan kan worden om het business model van de wielersport beter te maken. Van Aert vond dat er bijvoorbeeld wel inspiratie gehaald kan worden uit de NBA.

Dat is de Amerikaanse basketbalcompetitie. De organisatie en financiering van competitie verloopt in de NBA heel anders ten opzichte van de koers. Dat weet ook Jonathan Vaughters als Amerikaan. Vaughters vindt eveneens dat het wielrennen naar de variatie in de financiering van andere sporten moet kijken als inspiratiebron.

WorldTour-systeem nadelig

Vaughters zegt dit luidop in de podcast Domestique Hotseat. Hij vreest dat het degradatiesysteem in de WorldTour vooral nadelen met zich meebrengt. "In de NBA daalt de waarde van een team niet als het als laatste eindigt, omdat het een gesloten competitie is. Investeerders hebben dus zicht op de lange termijn. We zouden inspiratie moeten putten uit dit model."

Een ander gebruik uit de NBA staat hem ook wel aan. "We zouden ook een salarisplafond kunnen invoeren om ongelijkheid te beperken." Dit zou gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat rijke teams als Red Bull-BORA-hansgrohe en UAE geen al te grote voorsprong nemen op kleinere teams, toch niet puur op basis van het geld.

UCI en de ploegen hebben niet zelfde belangen

Er zou dus aan het verdienmodel van de wielersport gesleuteld moeten worden, maar Vaughters vreest dat de UCI en de teams tegenstrijdige belangen hebben. "Ik ben er niet van overtuigd dat de maatregelen van de UCI gunstig zijn voor onze commerciële belangen."