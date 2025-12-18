Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

Thibau Nys ging in Namen in de laatste ronde in de fout en kon het duel met Mathieu van der Poel niet tot op de streep aangaan. Paul Herygers verwacht niet dat dat in Antwerpen ook zal gebeuren.

Herygers vreest voor Nys in het zand

In Namen kon Thibau Nys profiteren van zijn lagere gewicht ten opzichte van Mathieu van der Poel om hem op het golvende terrein uit te dagen. Dit weekend in het zand in Antwerpen en Koksijde zal dat veel moeilijker worden.

Daar waarschuwde vader Sven Nys al voor en ook Paul Herygers vreest voor de Belgische kampioen. Hij denkt dat er na dit weekend iets minder loven gepraat zal worden over Thibau Nys.

"En dat bedoel ik niet negatief", zegt Herygers bij WielerFlits. Herygers vindt dat Nys al heel wat progressie heeft geboekt, maar dat hij er nog niet is. Zijn tijd zal echter wel komen en de toekomst lacht Nys volgens Herygers ook toe.

Nys mag motor niet opblazen

Toch komt de wereldkampioen van 1994 ook met een waarschuwing voor Nys. "Hij moet nu vooral zorgen dat hij zijn vingers niet verbrandt aan Mathieu." Nys mag nu vooral zijn moter niet opblazen door te strijden tegen Van der Poel.

Op zijn terrein, zoals in Namen, kan Nys al flitsen laten zien. Maar niet op elk parcours. Op 1 januari in Baal moet dat opnieuw lukken. Maar in het zand zal Nys toch al stevig uit de hoek moeten komen.