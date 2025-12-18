"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

Laura Verdonschot hangt eind dit seizoen haar fiets aan de haak. De 29-jarige Belgische heeft te veel last van de pijn door dichtslibbende bekkenslagaders.

Begin dit jaar ging Laura Verdonschot onder het mes voor dichtslibbende bekkenslagaders en ze hoopte dat het probleem daarmee opgelost zou zijn. Dat bleek niet het geval, al snel dit seizoen dook hetzelfde probleem weer op.

Probleem Verdonschot niet opgelost na operatie

Nochtans won Verdonschot in september nog vier wedstrijden in Groot-Brittannië. "Ik voelde meteen dat het niet klopte. Het voelde hetzelfde als vorig jaar. Dat beangstigde mij", zegt Verdonschot bij Sporza.

Op 4 oktober in Meulebeke stond Verdonschot vrijwel meteen na de start geparkeerd en ze geraakte amper een brug over. Ook in de Wereldbekers in Tabor en Sardinië lukte het niet voor Verdonschot, ze kon niet over haar limiet gaan.

Verdonschot wil niet meer strijden voor verre ereplaats

"Dat ik op de rollen 60 watt reed en dat ik krampen kreeg, dat is niet normaal. Dat voel je normaal niet", zegt Verdonschot. Beterschap komt er niet meer, ook niet in haar uitslagen. In Tabor werd Verdonschot pas 33ste.



"Dat is mentaal superzwaar. Ik moet ook nog door regen en wind gaan trainen en je rijdt dan op een 30e plaats rond in de Wereldbeker. Dat is echt niet fijn als het meerdere keren gebeurt. Ik heb deze sport met passie gedaan en ik wil me mentaal daarin niet verliezen."