"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel kiest in 2026 voor een relatief licht programma. Zijn focus ligt op de heuvelklassiekers en de Tour de France, maar toch worden er vragen gesteld over zijn programma.

Programma Remco Evenepoel

Een ploegentijdrit in Mallorca, de Ronde van Valencia, de Ronde van Catalonië, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour en het WK. Die koersen staan voorlopig op de kalender van Remco Evenepoel in 2026.

Geen debuut in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen dus. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe willen ze Evenepoel vooral een stabiel jaar zijn rijden na zijn twee zware blessures die hij opliep in 2024.

Waarom rijdt Evenepoel Parijs-Nice niet?

Toch stelt Patrick Broe, Head of Strategy bij Visma-Lease a Bike, zich vragen bij het programma van Evenepoel. "Mallorca, Valencia en Catalonië zijn niet de koersen waar ik Evenepoel aan de start verwachtte", zegt hij bij Lanterne Rouge Cycling Podcast.

"Catalonië is een vreemde keuze, waarom niet Parijs-Nice? Hij kan het eindklassement winnen en er is een ploegentijdrit. Hij moet WorldTour-rittenkoersen in Europa winnen en Parijs-Nice past bij goed hem", stelt Broe.

En Broe ziet Evenepoel in het voorjaar ook nog andere koersen rijden. "Zijn programma is nog niet compleet. Het kan niet dat hij niet meer gaat koersen tussen de Ardennen en de Tour."