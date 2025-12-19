Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"

Met zijn veldritrentree voor de deur is Wout van Aert er veel beter aan toe dan een jaar geleden. Naar eigen zeggen nam hij toen een verkeerde beslissing.

De omstandigheden waren uiteraard helemaal anders, met een Van Aert die vorig jaar nog aan het herstellen was van zijn valpartijen in de Vuelta. "Ik was zeker niet in even goede conditie als nu", zegt Van Aert in Inside the Beehive. "Mentaal heb ik nu ook een betere winter. Ik heb wat kunnen relaxen en van het leven kunnen genieten."

Van Aert blijft zelfkritisch als hij terugblikt. "Achteraf gezien heb ik vorig jaar misschien een verkeerde beslissing genomen door geen echte vakantie te nemen. Op dat moment wilde ik zo snel mogelijk terugkeren en zo snel mogelijk aan mijn blessures werken. Uiteindelijk heb ik zelfs niet echt van mijn gezin kunnen genieten. Het was welkom dat het dit jaar anders liep."

Van Aert streed vorig jaar tegen de tijd

Hij probeert te omschrijven hoe het vorig jaar voor hem was, wetende dat hij een achterstand moest goedmaken. "Het is alsof je constant last hebt van een zekere druk. Je vecht tegen de tijd. Het seizoen komt eraan, je ploegmaats doen al andere dingen. Je hebt altijd het gevoel dat je achter de feiten aanholt. Je voelt je nooit relaxed."

Als we twaalf maanden doorspoelen, is het dag en nacht verschil. Zelfs voor het einde van het wegseizoen begon Van Aert dat al te merken. "Deze winter, zelfs al vlak na de Tour de France, was er minder sprake van druk. Ik had al langer nood aan een langere break van de druk waar we als profrenners mee om moeten gaan."

Van Aert nu weer helemaal fris

Die heeft hij inmiddels gehad, waardoor Van Aert met een fris hoofd en frisse benen aan zijn veldritseizoen zou moeten beginnen. Dat zou dan later ook moeten kunnen leiden tot een stabieler en beter wegseizoen in 2026.