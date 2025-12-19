Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is inmiddels echt aftellen tot de overstap van Remco Evenepoel officieel ingaat. Johan Bruyneel grijpt het aan om de afkoopsommen uit het wielrennen te bespreken.

Dat is een redelijk nieuw fenomeen, want vroeger werden alle contracten gewoon gerespecteerd en daarmee was de kous af. Wie van ploeg wilde veranderen, kon dat pas doen na afloop van zijn contract. In het moderne tijdperk ligt dat anders. Mits het treffen van een financiële regeling is het mogelijk om onder een contract onderuit te komen.

Vaak is het dan de geïnteresseerde ploeg die uiteindelijk de centen op tafel legt voor de renner die het in huis wil halen. Daar gaat het dus over in de podcast THEMOVE. Ook bij Remco Evenepoel moest er zo'n regeling getroffen worden, want hij had nog een lopend contract bij de Wolfpack. Red Bull-BORA-hansgrohe kwam over de brug.

Soudal Quick-Step zou zeven miljoen gekregen hebben

"Ik heb gehoord dat Red Bull zeven miljoen euro aan Soudal Quick-Step heeft betaald, ook al had hij maar een jaar over in zijn contract." Dat is een aanzienlijk bedrag, zelfs voor een wielerploeg met heel wat financiële middelen. "Natuurlijk kunnen ze het bij een driejarig contract opdelen over drie jaar, maar het is een flinke gok", vindt Bruyneel.

Zo'n afkoopsom brengt ook grote verwachtingen met zich mee. Evenepoel zou dat bedrag immers met zijn prestaties moeten terugverdienen. "Hij moet een grote eendagskoers winnen, wat zeker mogelijk is. Hij moet minstens een van de zeven grote etappekoersen winnen, genre Parijs-Nice, Ronde van het Baskenland,  of Ronde van Zwitserland."

Evenepoel moet podium grote ronde halen

Lees ook... 📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"
Dat heeft Evenepoel nog niet al te vaak gedaan. Afwachten of het hem wel lukt bij Red Bull. "En hij moet op het podium van een grote ronde staan. Het winnen van het WK tijdrijden is bijna een garantie", besluit Bruyneel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Johan Bruyneel

Meer nieuws

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?" Naast de fiets

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"

11:00
Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

09:00
Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

08:30
Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

10:00
Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

07:00
Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

18:00
Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

08:00
Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

20:30
"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

13:00
Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

20:00
Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

19:00
"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

17:00
Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

16:00
Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

15:00
Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

14:00
"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

13:30
"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

12:30
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

18/12
Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

12:00
Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

18/12
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

17/12
Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

18/12
Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

18/12
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

18/12
Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

18/12
Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

18/12
"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

17/12
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

17/12
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

17/12
Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

17/12
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

17/12
Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

17/12
Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

17/12
Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

17/12
Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

17/12
🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

17/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Laura Verdonschot Tadej Pogacar Paul Herygers Jonas Vingegaard Rasmussen Bobbie Traksel Thibau Nys Lucinda Brand Victor Campenaerts Eddy Merckx Zakkari Dempster Mads Pedersen Erwin Vervecken Jordi Meeus Jan Bakelants Johan Bruyneel Tibor Del Grosso Jonathan Vaughters

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved