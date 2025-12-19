Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Het is inmiddels echt aftellen tot de overstap van Remco Evenepoel officieel ingaat. Johan Bruyneel grijpt het aan om de afkoopsommen uit het wielrennen te bespreken.

Dat is een redelijk nieuw fenomeen, want vroeger werden alle contracten gewoon gerespecteerd en daarmee was de kous af. Wie van ploeg wilde veranderen, kon dat pas doen na afloop van zijn contract. In het moderne tijdperk ligt dat anders. Mits het treffen van een financiële regeling is het mogelijk om onder een contract onderuit te komen.

Vaak is het dan de geïnteresseerde ploeg die uiteindelijk de centen op tafel legt voor de renner die het in huis wil halen. Daar gaat het dus over in de podcast THEMOVE. Ook bij Remco Evenepoel moest er zo'n regeling getroffen worden, want hij had nog een lopend contract bij de Wolfpack. Red Bull-BORA-hansgrohe kwam over de brug.

Soudal Quick-Step zou zeven miljoen gekregen hebben

"Ik heb gehoord dat Red Bull zeven miljoen euro aan Soudal Quick-Step heeft betaald, ook al had hij maar een jaar over in zijn contract." Dat is een aanzienlijk bedrag, zelfs voor een wielerploeg met heel wat financiële middelen. "Natuurlijk kunnen ze het bij een driejarig contract opdelen over drie jaar, maar het is een flinke gok", vindt Bruyneel.

Zo'n afkoopsom brengt ook grote verwachtingen met zich mee. Evenepoel zou dat bedrag immers met zijn prestaties moeten terugverdienen. "Hij moet een grote eendagskoers winnen, wat zeker mogelijk is. Hij moet minstens een van de zeven grote etappekoersen winnen, genre Parijs-Nice, Ronde van het Baskenland, of Ronde van Zwitserland."

Evenepoel moet podium grote ronde halen

Lees ook... 📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"›

Dat heeft Evenepoel nog niet al te vaak gedaan. Afwachten of het hem wel lukt bij Red Bull. "En hij moet op het podium van een grote ronde staan. Het winnen van het WK tijdrijden is bijna een garantie", besluit Bruyneel.