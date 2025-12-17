"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

Eind januari maakt Remco Evenepoel zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat zal de wereldkampioen tijdrijden doen in een ploegentijdrit.

Beginnen aan het seizoen in januari, drie keer eerder deed Remco Evenepoel het al. In 2019, 2020 en 2023 begon hij zijn seizoen in de Ronde van San Juan, bij zijn laatste twee deelnames pakte Evenepoel ook de eindzege.

Evenepoel begint seizoen met ploegentijdrit

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe komt Evenepoel op 29 januari al een eerste keer in actie in de Trofeo Ses Salines, die behoort tot de Challenge Mallorca. En dat is volgend jaar een ploegentijdrit.

"Eigenlijk stond die niet echt op de planning, maar richting de Tour is het toch een mooie kans. We gaan daar rijden alsof het de eerste dag van de Tour is en gaan er dus het maximale uithalen", zegt Evenepoel bij In de Leiderstrui.

Test voor Tour de France

De Tour gaat in 2026 van start met een ploegentijdrit in Barcelona van 19 kilometer en de Trofeo Ses Salines wordt dus een belangrijke test voor Remco Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe.

"Het is bijzonder dat we het jaar beginnen met zo'n opdracht en ik zal er misschien wel twee of drie weken van moeten herstellen, maar we gaan zien hoe het gaat", lacht Evenepoel. "Het is een mooie kans, voor alle ploegen."