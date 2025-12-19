Daagt ex-Tourwinnaar UAE en Visma-Lease a Bike uit met zijn idee?

Daagt ex-Tourwinnaar UAE en Visma-Lease a Bike uit met zijn idee?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De laatste jaren domineren UAE en Visma-Lease a Bike in het rondewerk. Een ex-Tourwinnaar wil zich daar niet zomaar bij neerleggen.

Hij verandert er zelf op de fiets niets aan, maar kijkt toe op de begeleiding van de jonge talenten bij INEOS Grenadiers. Vroeger was INEOS de ploeg die het in het rondewerk voor het zeggen had. Dat is ondertussen al even geleden. In elk geval is de wil aanwezig om ervoor te zorgen dat UAE en Visma niet blijven domineren op de lange termijn.

Daarom moet er ingezet worden op de toekomst en dat is wat Geraint Thomas doet. Hij is als Director of Racing bij INEOS de drijvende kracht achter het opstarten van een Racing Academy. "Het academiesysteem heeft in mijn carrière een grote rol gespeeld", onderstreept Thomas. "Het heeft me geleerd hoe ik een profrenner moest zijn."

Thomas wil jongeren leren wat hij zelf leerde

Die kans wil hij nu aan anderen geven. "Voor mij is de prioriteit nu om dit te leren aan onze jonge renners. Sommigen zijn voor het eerst weg van huis en anderen hebben de wereld al rondgereisd. Er komt dus veel op hen af. Het gaat om koersvaardigheid, het begrjipen van het eigen lichaam en het managen van de emoties", verklaart Thomas.

Er is dus een uitgebreid pakket aan zaken die jonge renners moeten leren. "We hebben enkele veelbelovende jongens aangetrokken voor onze Racing Academy. Toen ik hen voor het eerst allemaal samen zag, was het alsof ik twintig jaar terugging in de tijd. Ze zijn jong, gretig en het is uitstekend om hen zich ook onder het WorldTour-team te laten begeven."

De jonge talenten van INEOS


De jonge talenten die deel uitmaken van de Racing Academy van INEOS zijn Hugo Boucher, Josh Charlton, Mattie Dodd, Davide Frigo, Max Hinds, Milkias Maekele, Fletcher Medway, Nicola Milesi, Dylan Sage, Max Standen, Cameron Rogers en Theodor Storm. Ze zijn allen tussen 18 en 22.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Geraint Thomas

Meer nieuws

Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026

Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026

16:00
'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek

'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek

15:00
Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"

Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"

13:30
Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel

Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel

13:00
Topwielrenster deelt sneer uit na valpartij: "Veel mensen enkel bezig met hun eigen wereld"

Topwielrenster deelt sneer uit na valpartij: "Veel mensen enkel bezig met hun eigen wereld"

12:00
📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?" Naast de fiets

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"

11:00
Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

10:00
Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

09:00
Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

08:30
Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

08:00
Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

07:30
Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

07:00
Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

20:30
Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

20:00
Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

19:00
Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

18:00
"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

17:00
Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

18/12
Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

18/12
Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

18/12
"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

18/12
"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

18/12
"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

18/12
Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

18/12
Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

18/12
Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

18/12
Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

18/12
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

18/12
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

18/12
Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

18/12
Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

18/12
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

17/12
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

17/12
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

17/12
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

17/12
Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

17/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Laura Verdonschot Paul Herygers Tadej Pogacar Johan Bruyneel Bobbie Traksel Thibau Nys Eddy Merckx Joao Almeida Eli Iserbyt Erwin Vervecken Victor Campenaerts Jan Bakelants Zakkari Dempster Tibor Del Grosso Jordi Meeus Loic Segaert Tim Wellens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved