Daagt ex-Tourwinnaar UAE en Visma-Lease a Bike uit met zijn idee?

De laatste jaren domineren UAE en Visma-Lease a Bike in het rondewerk. Een ex-Tourwinnaar wil zich daar niet zomaar bij neerleggen.

Hij verandert er zelf op de fiets niets aan, maar kijkt toe op de begeleiding van de jonge talenten bij INEOS Grenadiers. Vroeger was INEOS de ploeg die het in het rondewerk voor het zeggen had. Dat is ondertussen al even geleden. In elk geval is de wil aanwezig om ervoor te zorgen dat UAE en Visma niet blijven domineren op de lange termijn.

Daarom moet er ingezet worden op de toekomst en dat is wat Geraint Thomas doet. Hij is als Director of Racing bij INEOS de drijvende kracht achter het opstarten van een Racing Academy. "Het academiesysteem heeft in mijn carrière een grote rol gespeeld", onderstreept Thomas. "Het heeft me geleerd hoe ik een profrenner moest zijn."

Thomas wil jongeren leren wat hij zelf leerde

Die kans wil hij nu aan anderen geven. "Voor mij is de prioriteit nu om dit te leren aan onze jonge renners. Sommigen zijn voor het eerst weg van huis en anderen hebben de wereld al rondgereisd. Er komt dus veel op hen af. Het gaat om koersvaardigheid, het begrjipen van het eigen lichaam en het managen van de emoties", verklaart Thomas.

Er is dus een uitgebreid pakket aan zaken die jonge renners moeten leren. "We hebben enkele veelbelovende jongens aangetrokken voor onze Racing Academy. Toen ik hen voor het eerst allemaal samen zag, was het alsof ik twintig jaar terugging in de tijd. Ze zijn jong, gretig en het is uitstekend om hen zich ook onder het WorldTour-team te laten begeven."

De jonge talenten van INEOS



De jonge talenten die deel uitmaken van de Racing Academy van INEOS zijn Hugo Boucher, Josh Charlton, Mattie Dodd, Davide Frigo, Max Hinds, Milkias Maekele, Fletcher Medway, Nicola Milesi, Dylan Sage, Max Standen, Cameron Rogers en Theodor Storm. Ze zijn allen tussen 18 en 22.