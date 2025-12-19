Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026

Minder dan 24 uur is het tot de crossrentree van Wout van Aert. De hoop om een goede prestatie van hem te zien is best groot.

Op zijn eerste veldrittraining heeft Van Aert een gemengd beeld laten zien. In Inside the Beehive, een podcast van de eigen ploeg, doet Van Aert de hoop wel oplaaien. In de eerste plaats vertelt Wout dat hij zich veel beter voelt dan een jaar geleden. Toen moest hij door zijn valpartijen in de Vuelta immers een achterstand goedmaken in de voorbereiding.

Dat ligt nu volledig anders. Deze keer heeft hij wel de tijd kunnen nemen na afloop van het wegseizoen om te herstellen en om ook te genieten van de familiemomenten. Het lijkt erop dat hij hierdoor met een uitstekende ingesteldheid naar zijn eerste cross in Antwerpen kan trekken. "Ik voel me nu al hongerig. Dat is een goed teken."

Toeschouwers duimen voor duel Mathieu-Wout

Niet alleen voor hem is dat positief, maar ook voor alle toeschouwers die zaterdag naar het strand van Sint-Anneke trekken. Velen van hen zullen immers hopen op een spannende strijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Aangezien Van der Poel een parcours op zijn maat krijgt, zal Van Aert wel meteen heel goed moeten zijn.

Voor Van Aert begint in Antwerpen dus de zogenaamde kerstperiode waar het voor veldrijders altijd naar uitkijken is. Niet lang na de kerstperiode volgt uiteraard de jaarwisseling. Van Aert weet nu al wat we hem mogen wensen voor 2026. "Een vlekkeloze voorbereiding op de klassiekers." Niets staat hoger dan dat aangeschreven.

Van Aert wil nog altijd kasseiklassiekers winnen

Lees ook... Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"›

Van Aert blijft dus ook gemotiveerd voor de klassiekers op de weg. "Ik blijf jagen op die twee kasseimonumenten. Daar zonder twijfel en vol vertrouwen aan de start staan, wetende dat ik kan winnen: dat is waar ik naartoe wil."