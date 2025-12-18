Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

Stopt Chris Froome (40) met koersen of niet? De viervoudige Tourwinnaar heeft geen ploeg voor volgend jaar, maar blijft mist spuien over zijn toekomst.

Begin september werd viervoudig Tourwinnaar Chris Froome op training aangereden. Hij liep daarbij hoofdwonden, een klaplong, 5 gebroken ribben, een breuk aan een lendenwervel en een levensbedreigend hartletsel op.

Eind november zat Froome weer op de fiets, maar dinsdag ging hij al een derde keer onder het mes. Tijdens de voorstelling van het parcours van de Vuelta werd Froome in de bloemetjes gezet voor zijn eindzeges in 2011 en 2017.

Stopt Froome met koersen?

Na vijf seizoenen bij Israel-Premier Tech heeft Froome geen contract meer voor 2026, maar zijn afscheid aankondigen deed hij nog niet. En ook nu wilde Froome dat nog niet doen. "Ik ben er nog niet klaar voor om over mijn plannen te praten", citeert Sporza de Brit.

"Maar wanneer het zover is, zal ik het iedereen zeker laten weten", zei Froome. "De afgelopen maanden ben ik in en uit ziekenhuizen geweest. Ik kwam er gisteren pas uit, dus mijn focus ligt op herstel."



"Ik heb een vrij goed idee, maar ik ben er nog niet helemaal klaar voor om het aan te kondigen", stelde Froome nog. De Brit stelde ook nog dat het nog enkele maanden zal duren voor hij zijn plannen zal bekendmaken, hij zal 2026 dus ingaan zonder ploeg.