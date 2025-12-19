Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel had zijn vele successen tot dusver niet kunnen boeken zonder Alpecin-Deceuninck en alle partners van de ploeg. Daar hoort ook Shimano bij.

Het is niet zomaar dat Mathieu van der Poel een reel van het officiële Shimano-account gedeeld heeft via zijn Instagram Stories. Tijdens deze video worden hoogtepunten getoond uit het wegwielrennen en het mountainbike van renners en rensters die hun grootste  verwezenlijkingen gerealiseerd hebben met materiaal van het Japanse merk.

Daar hoort Mathieu van der Poel in de eerste plaats bij, maar ook zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Bij de vrouwenploeg doet Puck Pieterse ook beroep op fietsonderdelen van Shimano. Er zijn ook renners van andere ploegen die door Shimano ondersteund worden, zoals Tadej Pogacar en Isaac del Toro namens het UAE-team.

Viering Van der Poel na zege in Roubaix

Shimano neemt in bepaalde wielerwedstrijden ook de neutrale service voor zijn rekening, waardoor renners bij materiaalpech geholpen kunnen worden. Een hoogtepunt dat expliciet in beeld kwam, was de overwinning van Mathieu van der Poel dit jaar in Parijs-Roubaix. Van der Poel stak bij zijn viering dan ook nog zijn fiets de lucht in.

Dat is iets wat een merk dat fietsonderdelen levert uiteraard altijd graag ziet. Shimano wordt op de site van Alpecin-Deceuninck vermeld als één van de officiële partners. De ploeg heeft al een samenwerking lopen met Shimano sinds 2009 en die werd in februari van dit jaar ook nog eens verlengd tot 2032. Beide partijen zijn elkaar nog lang niet beu.

Individuele akkoorden Van der Poel en Pieterse

Lees ook... Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt
Het is duidelijk dat de samenwerking tot dusver al heel erg productief is geweest. Bij de verlenging van dat akkoord werden overigens ook individuele overeenkomsten betrokken met Mathieu van der Poel en Puck Pieterse. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Jasper Philipsen
Puck Pieterse

Meer nieuws

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?" Naast de fiets

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"

11:00
Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

08:30
Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

09:00
Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

08:00
Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

07:30
Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

07:00
Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

19:00
Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

14:00
Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

20:30
Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

20:00
Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

18:00
"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

17:00
Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

16:00
Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

15:00
"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

13:30
"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

13:00
"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

12:30
Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

12:00
Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

18/12
Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

18/12
Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

18/12
Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

18/12
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

18/12
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

18/12
Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

18/12
Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

17/12
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

17/12
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

17/12
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

17/12
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

17/12
Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

17/12
Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

17/12
🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

17/12
📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

17/12
"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

17/12
📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

17/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Laura Verdonschot Tadej Pogacar Paul Herygers Jonas Vingegaard Rasmussen Bobbie Traksel Thibau Nys Lucinda Brand Victor Campenaerts Eddy Merckx Zakkari Dempster Mads Pedersen Erwin Vervecken Jordi Meeus Jan Bakelants Johan Bruyneel Tibor Del Grosso Jonathan Vaughters

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved