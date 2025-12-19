Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

Mathieu van der Poel had zijn vele successen tot dusver niet kunnen boeken zonder Alpecin-Deceuninck en alle partners van de ploeg. Daar hoort ook Shimano bij.

Het is niet zomaar dat Mathieu van der Poel een reel van het officiële Shimano-account gedeeld heeft via zijn Instagram Stories. Tijdens deze video worden hoogtepunten getoond uit het wegwielrennen en het mountainbike van renners en rensters die hun grootste verwezenlijkingen gerealiseerd hebben met materiaal van het Japanse merk.

Daar hoort Mathieu van der Poel in de eerste plaats bij, maar ook zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Bij de vrouwenploeg doet Puck Pieterse ook beroep op fietsonderdelen van Shimano. Er zijn ook renners van andere ploegen die door Shimano ondersteund worden, zoals Tadej Pogacar en Isaac del Toro namens het UAE-team.

Viering Van der Poel na zege in Roubaix

Shimano neemt in bepaalde wielerwedstrijden ook de neutrale service voor zijn rekening, waardoor renners bij materiaalpech geholpen kunnen worden. Een hoogtepunt dat expliciet in beeld kwam, was de overwinning van Mathieu van der Poel dit jaar in Parijs-Roubaix. Van der Poel stak bij zijn viering dan ook nog zijn fiets de lucht in.

Dat is iets wat een merk dat fietsonderdelen levert uiteraard altijd graag ziet. Shimano wordt op de site van Alpecin-Deceuninck vermeld als één van de officiële partners. De ploeg heeft al een samenwerking lopen met Shimano sinds 2009 en die werd in februari van dit jaar ook nog eens verlengd tot 2032. Beide partijen zijn elkaar nog lang niet beu.

Individuele akkoorden Van der Poel en Pieterse

Lees ook... Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt›

Het is duidelijk dat de samenwerking tot dusver al heel erg productief is geweest. Bij de verlenging van dat akkoord werden overigens ook individuele overeenkomsten betrokken met Mathieu van der Poel en Puck Pieterse.