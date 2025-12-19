Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

Een term van een paar jaar geleden kan weer de vuilbak in. Pogacar domineert en Van der Poel benadert hem het meest: dat is waar de huidige waardeverhoudingen aan de top van het wielrennen op neerkomen.

In de podcast Kop over Kop wordt er gediscussieerd over die kractsverhoudingen. "Als je kijkt naar de top van de piramide: dat zijn vier, vijf of zes coureurs waar we het over hebben. Ik denk dat tussen die zes coureurs en de rest het gat niet groter is geworden. Ik denk dat het gat tussen die zes coureurs onderling juist groter is geworden", aldus Bobbie Traksel.

Een paar jaar geleden werd er wel eens gesproken over de 'Grote Zes' in het wielrennen. Dat waren dan Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en Roglic. Inmiddels is er wel wat veranderd. Er zijn renners die sport in een wurggreep lijken te hebben en er zijn andere renners die voorbij hun hoogtepunt lijken te zijn.

Pogacar, dan Van der Poel en dan Evenepoel

Traksel maakt zelfs nog meer onderscheid renner per renner. "Ik zou Van der Poel zelfs niet direct op dezelfde hoogte zetten als Pogacar. Pogacar steekt er ruimschoots bovenuit. Daarna komt Van der Poel. Daarna heb je een groep met renners waar zelfs een Evenepoel misschien nog voor zit als derde beste renner." Zo is er al een top 3 aangeduid.

Dat is heel wat anders dan te spreken over een 'Grote Zes'. "Daarna komt de groep met renners waar je ook nog rekening mee houdt, met een Van Aert, Roglic, Vingegaard en een Pedersen." Hoort Roglic daar eigenlijk nog bij op zijn 36ste? "Ik zet 'm er nu nog bij, maar misschien is Roglic er al uitgevallen", moet Traksel toegeven.

Del Toro potentiële vervanger van Roglic

Kan de plek van de Sloveen dan ingenomen worden door een jong opkomend talent met een grote toekomst voor zich? "Ja, misschien komt Del Toro erbij op basis van zijn aantal overwinningen." Die behaalde de Mexicaan wel in eerder kleinere wedstrijden.