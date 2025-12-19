'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek

'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek
Foto: © photonews

Het is nu helemaal zeker. De 'tweede wereldkampioenentrui' van Kim Le Court zoals die hierboven te zien is, zal niet meer aanwezig zijn in het vrouwenpeloton in 2026.

Dat werd een paar dagen geleden al duidelijk toen de nieuwe trui van Le Court-Pienaar online circuleerde. Ze dook ook op in een filmpje op de sociale media van haar ploeg AG Insurance-Soudal met haar nieuwe trui. Haar ploeg bevestigt nu ook in een persbericht dat Le Court volgend jaar een pas ontworpen kampioenentrui zal dragen.

Kim Le Court-Pienaar is Mauritiaans kampioene. Alleen leek de trui die ze als nationaal kampioene droeg heel erg veel op de regenboogtrui, die alleen een wereldkampioene mag dragen. De renster beweerde dat ze hiervoor zelfs uit sommige hoeken stevige kritiek voor kreeg, terwijl ze hier zelf uiteraard helemaal niets aan kan doen. 

Verdiende erkenning voor Le Court

Dat is nu dus allemaal verleden tijd. "Kim heeft een uitstekend seizoen achter de rug en heeft haar plek afgedwongen onder de beste rensters van het peloton. Met deze nieuwe trui willen we haar de erkenning geven die ze verdient", legt teammanager Jolien D'hoore uit. Zo moet de winnares van Luik-Bastenaken-Luik zich geen zorgen meer maken.

"Nationale kampioenentruien zijn krachtige symbolen. Dit design viert de persoonlijke reis die Kim heeft afgelegd en de diversiteit binnen onze ploeg", zegt D'hoore over de nieuwe trui voor haar renster. "Samenwerken met Castelli gaf ons de kans om deze visie om te zetten in een gedurfde en moderne look." Zo is de hele kwestie van de baan.

Le Court voortaan erg herkenbaar

De kleuren van Mauritanië zullen niet enkel meer in horizontale lijnen op een witte trui worden weergegeven. Het oranje, blauw, geel en groen zijn nu over de volledige lengte van het shirt duidelijk te zien. Le Court-Pienaar zal voortaan erg herkenbaar zijn.  

