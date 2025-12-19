Topwielrenster deelt sneer uit na valpartij: "Veel mensen enkel bezig met hun eigen wereld"

Eén van de beste wielrensters is onlangs slachtoffer geworden van een valpartij. Er kwam een deuk op fysiek vlak maar ook in haar geloof in menselijkheid.

Via haar Instagram Stories deelde Demi Vollering, ex-ploeggenote van Lotte Kopeckyk maar inmiddels rijdend voor FDJ-SUEZ, het verloop van haar trainingsdag. De Nederlandse genoot er aanvankelijk van om met haar Specialized-fiets te rijden op wegen die uitstekend onderhouden waren. Wat wil een wielrenster immers nog meer?

Veilig op de fiets blijven, misschien. "De dag eindigde niet zo goed", onthult Vollering vervolgens een foto van haar bebloede hand. Ook op haar kin was er nog een spoor van bloed. "Ik heb geprobeerd om het asfalt te kussen. Je kunt het merken, probeer het zelf niet", was de boodschap van de tweevoudige winnares van de Vuelta.

Vollering reageert sarcastisch

Vervolgens ging het ook nog over de reacties van getuigen van haar valpartij terwijl ze aan de kant lag. "Bedankt aan de drie auto's die me gepasseerd zijn zonder te vragen of ik het wel goed stelde. Dit geeft me veel vertrouwen in de mensheid", schrijft ze sarcastisch. De hashtag 'not' geeft aan hoe Vollering er werkelijk over denkt.

"Het maakt me ervan bewust dat veel mensen enkel bezig zijn met hun eigen wereld", roept ze iedereen op om ook eens te kijken wat er rondom je aan de hand is. Gelukkig was er iemand die wel aandacht had voor haar. "Bedankt aan de fietsers die gestopt zijn om te checken hoe het met me ging", klinkt het deze keer wel oprecht.

Ploeg snelt Vollering snel te hulp



Bij FDJ-SUEZ hebben ze ook stappen ondernomen om Vollering er weer bovenop te helpen. "Ik ben ook heel blij dat mijn ploeg er zo snel mogelijk was." Hopelijk valt de averij mee en volgt er geen al te lange herstelperiode.