Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

Ze hebben bij Red Bull toch al dieper nagedacht over de Tour-ploeg rond Remco Evenepoel dan je zou vermoeden. Helaas betekent dit slecht nieuws voor een toekomstige Belgische ploegmaat.

Zak Dempster heeft als Chief of Sports van Red Bull-BORA-hansgrohe de benadering van de Tour uitgelegd aan Cyclingnews. "Een rijzend tij tilt alle boten op", gebruikt de Australiër een Engelstalig spreekwoord dat bekend werd omdat voormalig Amerikaans president John Kennedy deze woorden uitsprak in 1963. Het is wel duidelijk wat Dempster bedoelt.

Met Remco Evenepoel en Florian Lipowitz heeft Red Bull twee ijzers in het vuur om het Tour-podium te halen. Het mag echter niet alleen van hen afhangen, zelfs niet van een kleine kern rondom hen. "Als we slechts acht renners zouden hebben om naar de Tour te sturen, zou dat een probleem zijn", rekent Dempster op een breed collectief.

Red Bull op zoek naar evenwicht

De oud-renner geeft wel toe dat Red Bull een bepaalde balans moet vinden. "Je wilt dat interne concurrentie voor een bepaald niveau zorgt, maar tegelijkertijd moeten we vastleggen hoe we succes kunnen behalen. We kunnen niet gewoon zes renners die een rit kunnen winnen meenemen en dan nog Remco en Lipowitz erbij pakken."

Er wordt dus grondig nagedacht over welke renner welke rol kan vervullen. Eén ding lijkt duidelijk: de kans is klein dat een sprinter meegaat naar de Tour. "Door het Tour-parcours wordt het moeilijk, maar niet onmogelijk, voor Jordi Meeus om geselecteerd te geraken. We geven hem de kans om de selectie te halen, maar dat is gewoon hoe het parcours uitgestippeld is."

Veel Red Bull-renners worden klaargestoomd

Lees ook... 📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"›

Slecht nieuws dus voor de Belg die al eens won op de Champs-Élysées. Met of zonder hem: Red Bull is van plan een sterke ploeg af te vaardigen. "Het doel is zeker om meer dan acht renners te hebben die er klaar voor zijn."