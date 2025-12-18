"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

Net als zijn broer Fränk keert ook Tourwinnaar Andy Schleck terug bij Lidl-Trek. Bij zijn voormalige ploeg gaat hij aan de slag als assistent-manager.

Vorige maand werd de terugkeer van Fränk Schleck bij Lidl-Trek aangekondigd, hij wordt volgend jaar deel van de staf van de vrouwenploeg. Andy Schleck keert nu ook terug, hij zal assistent-manager worden.

De Tourwinnaar van 2010 zal zowel aan de sportieve kant als aan de zakelijke kant werken en zal een ondersteunende rol opnemen voor de renners. De focus zal onder meer liggen op de klassementsrenners.

Schleck terug bij Lidl-Trek

"Ik ben hier niet toevallig, ik ben hier omdat ik nog steeds het DNA van de sport ken", zegt Schleck zelf in een persbericht van Lidl-Trek. "Ik weet wat het betekent om de gele trui te dragen, om de druk te voelen tijdens de vergadering in de bus, de lange uren in de hitte."

"Dankzij mijn sportieve achtergrond, gecombineerd met wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan als wedstrijdorganisator, het runnen van mijn eigen damesteam en mijn ervaring in mijn fietsenwinkels, heb ik alle facetten van deze sport gezien."



"Dit is een grote uitdaging, maar het is iets wat ik heel graag wil doen om de grote doelen van het team te helpen realiseren", besluit de Luxemburger nog.