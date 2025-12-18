"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

Remco Evenepoel wil bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe stappen vooruit zetten. Jan Bakelants twijfelt niet dat Evenepoel volgend jaar beter zal zijn dan dit jaar.

Vorige week werd het (beperkte) programma van Remco Evenepoel voor 2026 voorgesteld. De olympische kampioen heeft voorlopig erg weinig wedstrijden op zijn programma staan, maar daar kunnen er nog bijkomen.

De opzet van Red Bull-BORA-hansgrohe is om Evenepoel in 2026 een stabiel jaar te laten hebben, waarin hij vrij blijft van blessures. Want in 2024 liep Evenepoel twee zware blessures op, die hem ook dit jaar nog parten speelden.

Bakelants verwacht betere Evenepoel in 2026

Met relatief weinig wedstrijddagen wil Evenepoel zich ook optimaal voorbereiden op de Tour de France en de strijd aangaan met Tadej Pogacar. Jan Bakelants twijfelt niet dat Evenepoel volgend jaar beter zal dan dit jaar.

"Bij Remco is het sowieso bonus, want vorig jaar lag hij deze maand al in de lappenmand. Het staat voor mij buiten kijf dat hij in 2026 beter zal zijn dan in 2025", zegt Bakelants dan ook bij HLN.

Dat vertrouwen heeft Bakelants door het sterke einde van het seizoen van Evenepoel, waarin hij op het EK, WK en in de Ronde van Lombardije tweede was na Pogacar. Of Evenepoel de kloof met Pogacar kan dichten, dat is dan weer een ander verhaal.