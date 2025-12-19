Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel

Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel
Foto: © photonews

Contador trok vroeger onder de hoede van Bruyneel naar de Tour met als duidelijke ambitie om die te winnen. Voor Evenepoel wordt het in 2026 niet helemaal dezelfde benadering: hij zal de Tour aanvatten als outsider.

Remco Evenepoel zal het kopmanschap voor het eerst in een grote ronde moeten delen, aangezien Red Bull-BORA-hansgrohe ook Florian Lipowitz naar de Tour stuurt. Zo zet de ploeg de twee renners in die in de laatste twee edities derde werden. Het is maar de vraag of dat niet het potentieel heeft om tot een conflict tussen beiden te leiden.

Johan Bruyneel geeft in de podcast THEMOVE aan dat hij dit eigenlijk niet verwacht. "Ik denk dat het niet noodzakelijk slecht is dat Lipowitz in dezelfde ploeg zit. Ze zijn bij Red Bull niet de favorieten om de Tour te winnen. Je kunt niet als ploeg alles zetten op een renner die één keer het podium gehaald heeft, want er kan zoveel verkeerd gaan."

Bruyneel vindt het goed dat Red Bull kopmanschap verdeelt

Het is dus niet realistisch om alles op Evenepoel te zetten en zeker niet om alles op Lipowitz te zetten. "Lipowitz gaat nog verbeteren, maar zelfs in dat geval komt hij volgens mij niet in de buurt van het niveau van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Ik vind het niet verkeerd dat ze naar de Tour gaan met twee kopmannen", aldus Bruyneel.

De voormalige ploegleider neemt dus de verdediging van Red Bull op zich wat deze keuze betreft. "Het geeft bovendien Primoz Roglic mogelijkheden in de Vuelta en Pellizzari en Hindley in de Giro." Kortom, ze lijken bij Red Bull-BORA-hansgrohe er zo toch in te slagen om iedereen tevreden te houden en de grote ronden te verdelen.

Niet alles draait om de Tour

Lees ook... Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details
Eventueel succes in de Giro of de Vuelta zou voor de ploeg overigens aan het eind van het verhaal wel eens belangrijker kunnen zijn dan het nu lijkt. "In het wielrennen draait het niet enkel om de Tour de France, zeker als je die niet kunt winnen." Lees ook wat de ex-ploegleider zegt over Remco's transfer.

