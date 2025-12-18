Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Zaterdag staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Antwerpen voor het eerst samen aan de start. En bij Flanders Classics merken ze dat ook aan de verkochte tickets.

Twee jaar geleden was er ook al eens een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Antwerpen, dit jaar is het opnieuw van dat. En daar komt ook nog eens de doorgroei van Thibau Nys bij.

Veel mensen willen dat met hun eigen ogen zien en kochten dan ook al een ticket. "Het is natuurlijk leuk als alle toppers present tekenen. Niet alleen toppers uit het veldrijden, maar uit het wielrennen ‘tout court’" , zegt Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, bij HLN.

Veel verkochte tickets voor Antwerpen

"Mensen zitten een beetje op hun honger in deze periode en dan is het logisch dat dat een enorme impact heeft op het event en op de ticketing. Ik zal niet beweren dat het een cross dubbel rendabel maakt, heláás niet... Maar we zijn er in elk geval ontzettend blij mee."

Antwerpen kan bijna altijd rekenen op meer dan 10.000 toeschouwers, maar de komst van Van der Poel en Van Aert zorgt er natuurlijk wel voor dat er nog meer mensen zullen afzakken naar Antwerpen.

Een prognose maken is moeilijk, want veldritfans beslissen doorgaans pas laat. Toch mikken ze in Antwerpen op zo'n 12.000 tot 14.000 toeschouwers. Geen record, maar het zal wel dicht in de buurt liggen.