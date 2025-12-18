Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Antwerpen voor het eerst samen aan de start. En bij Flanders Classics merken ze dat ook aan de verkochte tickets.

Twee jaar geleden was er ook al eens een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Antwerpen, dit jaar is het opnieuw van dat. En daar komt ook nog eens de doorgroei van Thibau Nys bij. 

Veel mensen willen dat met hun eigen ogen zien en kochten dan ook al een ticket. "Het is natuurlijk leuk als alle toppers present tekenen. Niet alleen toppers uit het veldrijden, maar uit het wielrennen ‘tout court’" , zegt Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, bij HLN. 

Veel verkochte tickets voor Antwerpen

"Mensen zitten een beetje op hun honger in deze periode en dan is het logisch dat dat een enorme impact heeft op het event en op de ticketing. Ik zal niet beweren dat het een cross dubbel rendabel maakt, heláás niet... Maar we zijn er in elk geval ontzettend blij mee."

Antwerpen kan bijna altijd rekenen op meer dan 10.000 toeschouwers, maar de komst van Van der Poel en Van Aert zorgt er natuurlijk wel voor dat er nog meer mensen zullen afzakken naar Antwerpen. 

Lees ook... Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen
Een prognose maken is moeilijk, want veldritfans beslissen doorgaans pas laat. Toch mikken ze in Antwerpen op zo'n 12.000 tot 14.000 toeschouwers. Geen record, maar het zal wel dicht in de buurt liggen.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

18:00
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

19:00
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

08:30
Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

07:00
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

08:00
📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

16:00
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

21:30
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

20:30
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

20:00
Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

18:30
Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

17:00
🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

16:30
Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

12:00
"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

15:00
📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

14:00
Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

13:30
Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

13:00
Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

12:30
Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

16/12
"Moeten hun mond houden": Pedersen haalt stevig uit over Pogacar en Van der Poel

"Moeten hun mond houden": Pedersen haalt stevig uit over Pogacar en Van der Poel

09:00
Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

11:00
Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

10:00
Albert plots co-commentator in de cross: Herygers komt met verklaring

Albert plots co-commentator in de cross: Herygers komt met verklaring

09:30
Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

17/12
📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

16/12
Sinds 16 oktober niet meer in actie gekomen: Belgische veldrijdster nog niet klaar voor comeback

Sinds 16 oktober niet meer in actie gekomen: Belgische veldrijdster nog niet klaar voor comeback

17/12
Dé reden waarom Nys faalde? Zonneveld ziet groot verschil met Van der Poel

Dé reden waarom Nys faalde? Zonneveld ziet groot verschil met Van der Poel

17/12
Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

16/12
Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

16/12
"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

16/12
🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

16/12
Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

16/12
Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

16/12
"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

16/12
Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

16/12
Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

16/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Tim Wellens Sven Nys Mads Pedersen Thijs Zonneveld Paul Herygers Juan Ayuso Laura Verdonschot Mattias Skjelmose Gerben De Knegt Pim Ronhaar Tim Merlier Lucinda Brand Fem van Empel Eddy Merckx Tiesj Benoot Erwin Vervecken

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved