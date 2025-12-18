Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

Isaac del Toro mag zich opmaken voor zijn eerste Tour de France in 2026. De witte jongerentrui is echter geen prioriteit voor de jonge Mexicaan.

Dit jaar leek Isaac del Toro nog op weg naar de eindzege in de Giro, maar de Mexicaan verloor op de voorlaatste dag nog de roze trui en moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement.

Del Toro maakt debuut in de Tour

Volgend jaar staat Del Toro echter niet aan de start als kopman in de Giro of de Vuelta, maar rijdt hij samen met Tadej Pogacar de Tour de France. De Mexicaan zal de rol van Joao Almeida overnemen van luxeknecht.

"We denken dat de Tour rijden de beste keuze is voor Isaacs sportieve ontwikkeling", zegt teammanager Matxin bij Sporza. "Isaac rijdt de Tour in de eerste plek om te leren. Niet met druk, maar met vertrouwen."

Witte trui een doel voor Del Toro?

Voor Del Toro zal het doel in de Tour vooral zijn om te stelen met de ogen van kopman Tadej Pogacar, die voor de vijfde keer de Tour kan winnen. En wat met de ambities van Del Toro? Kan hij de witte trui ambiëren?



"Dat is een doel dat erbij kan komen", blijft Matxin voorzichtig. "Maar met iemand als Tadej in de ploeg is ons hoofddoel natuurlijk de gele trui. Als die witte trui voor Del Toro er dan bijkomt, dan is dat mooi meegenomen."