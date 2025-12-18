Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

Als we naar het profiel kijken, dan wordt het veel zwaarder dan toen Evenepoel won in 2022. Of misschien wel veel zwaarder dan eender welke vorige editie. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze hun mening klaar over de Vuelta van 2026.

Het Vuelta-parcours van volgend jaar is voorgesteld. Er zal vertrokken worden in Monaco en gefinisht worden in Granada in plaats van in Madrid. Met zeven aankomsten bergop en de meeste hoogtemeters ooit zou het wel eens de zwaarste Vuelta in de geschiedenis kunnen worden. Al valt Grischa Niermann nu ook niet helemaal achterover.

"Het ziet eruit als een zwaar maar goed uitgebalanceerd parcours", zegt de ploegleider op de site van Visma-Lease a Bike. "Het is een normale Vuelta in die zin dat er veel zware bergen zijn, maar veel daarvan kennen we al. Om te winnen moet je ook sterk zijn tegen de klok, want er zijn meer dan 40 tijdritkilometers." Dat is een logische combinatie.

Niermann ziet weinig vlakke ritten

Toch beseft de Duitser dat er een apart kantje aan zit. "Het meest ongebruikelijke vind ik dat er twee etappes zijn met meer dan 5.000 hoogtemeters, verspreid over de hele rit. Dat is niet gebruikelijk in de Vuelta. Verder zie ik veel kansen voor snelle renners die ook wat beklimmingen kunnen overleven. Er zijn niet veel volledig vlakke etappes."

Naast het parcours zullen ook de weersomstandigheden iets zijn om mee rekening te houden. Dat is in Spanje uiteraard wel vaker het geval maar nu misschien nog een tikkeltje meer. "De warmte zou ook een rol kunnen gaan spelen, aangezien de hele ronde in het zuiden wordt verreden. We gaan nu om de tafel zitten en een goed plan maken."

Nadenken over Van Aert en Vingegaard



Er moet immers goed nagedacht worden welke renners Visma-Lease a Bike naar de Vuelta stuurt. Van Aert deed mee in 2024, maar raakte toen zwaar geblesseerd. Vorig jaar pakte Jonas Vingegaard de eindzege. Zal de Deen zijn titel verdedigen?