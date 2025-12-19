Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

Ook bij zijn nieuwe ploeg draait het al grotendeels rond Remco Evenepoel, ondanks de andere aanwezige ronderenners. Ze zijn hier bij Red Bull niet door omvergeblazen.

Op de mediadag van Red Bull hebben ook enkele ploegmaats zich bij Cyclingnews uitgelaten over het Remco-effect. Eén van hen is Finn Fisher-Black. "Nu we Remco in de ploeg hebben, kijk ik ernaar uit om met hem een band op te bouwen en zoveel mogelijk samen met hem te koersen. Ik heb mijn eigen doelen, maar help ook graag een grote kopman, zoals ik in het verleden met Tadej Pogacar gedaan heb."

De Nieuw-Zeelander, ex-UAE, weet hoe dat soort werk tot succes kan leiden. Dat kan een voordeel zijn voor Evenepoel, die volgens Fisher-Black zeker een positieve impact zal hebben. "Als Remco het goede voorbeeld geeft en toont dat we als ploeg koersen kunnen winnen, dan kan dat echt effect hebben op het niveau van de rest."

Maakt Evenepoel ploegmaats beter?

Dit moet Red Bull sterker maken. Het wordt uitkijken om signalen hiervan op te pikken. "Die bal zal misschien eerder aan het rollen gaan in kleinere koersen, als jongens waar je nog niet veel van gehoord hebt ook beginnen te winnen. Dat kan gebeuren omdat ze zich in een winnende omgeving begeven, en dat kan waardevol zijn voor de ploeg."

Van al zijn nieuwe ploegmaats kent Jai Hindley Evenepoel mogelijk het best. "Ik heb met hem op de kamer gelegen, ik ken hem dus al wat. Hij is een vriendelijke, goede kerel. Hij is ook behoorlijk open en past behoorlijk goed bij de ploeg. Ik denk dat zijn komst voor enorm veel publiciteit zorgt", ziet de Australiër enkel voordelen.

Groeiende belangstelling bij Red Bull

Lees ook... 📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"›

Hindley kan er ook gerust mee om. "Hij is één van de beste renners ter wereld en een superpopulaire renner. Dat brengt veel mediabelangstelling met zich mee. Je wordt vaak gefilmd als je je klaarmaakt aan de bus. Dat zijn zaken die we wel gewend zijn."