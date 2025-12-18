Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat
Tibor Del Grosso kende niet de beste rentree in het veld met een veertiende plaats in Namen. Bij Alpecin-Deceuninck verwachten ze namelijk resultaten van de Nederlandse kampioen.

Net als wereldkampioen Mathieu van der Poel maakte Tibor Del Grosso in Namen zijn rentree in het veld. De Nederlandse kampioen deed het wel een stuk minder goed dan zijn ploegmaat, Del Grosso werd pas veertiende

Teleurgestelde Del Grosso na Namen

Teleurgesteld vertrok Del Grosso snel naar huis. "Veertiende zal niet de uitslag zijn geweest die hij in gedachte had", zegt ploelgeider Christoph Roodhooft bij In de Leiderstrui. Onder meer een val sloegen Del Grosso terug. 

En ook bij Alpecin-Deceuninck verwachten ze meer van Del Grosso. De Nederlander moet eerst en vooral een goede winter doormaken en goed in het voorseizoen op de weg terecht komen. Maar er worden ook resultaten in het veld verwacht. 

Alpecin-Deceuninck verwacht resultaten van Del Grosso

"Dat is duidelijk", stelt Roodhooft. "Tibor moet in bepaalde crossen kunnen meedoen voor een top vijf, op zijn minst." Ook in een lastige cross zoals Namen moet dat lukken, maar om er te herbeginnen is niet gemakkelijk. 


De zandcrossen er nu aankomen moeten Del Grosso beter liggen. Twee jaar geleden won hij in Antwerpen bij de beloften, vorig jaar in Koksijde werd hij de profs verrassend tweede na Laurens Sweeck. 

Tibor Del Grosso

