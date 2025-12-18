Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen
Geeft Red Bull hem vleugels in de bergen? Daar ligt voor Remco Evenepoel de kans op progressie. Die zal ook nodig zijn als hij dichter in de buurt van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard wil komen.

Remco Evenepoel wil graag nog beter worden in het rondewerk. Het is geen geheim waar dan juist de uitdaging ligt. Evenepoel is veruit de beste tijdrijder ter wereld, maar er zullen nooit genoeg tijdritkilometers in een grote ronde zitten om doorslaggevend te zijn. Een kandidaat-winnaar moet in een rittenkoers ook in de bergen zijn mannetje staan.

Op dat vlak is dus nog vooruitgang mogelijk. En waarschijnlijk ook nodig, aangezien een aantal concurrenten van Evenepoel meer als pure klimmer omschreven kunnen worden. Als Evenepoel er in slaagt om deze winter een betere klimmer te worden, zal de Ronde van Catalonië één van de eerste koersen zijn waar dat merkbaar wordt.

Serieuze werk Evenepoel begint in Catalonië

De Ronde van Catalonië wordt volgend jaar verreden van 23 tot en met 29 maart en is alvast een wedstrijd die Evenepoel op zijn kalender heeft gezet. Na de Trofeo Ses Salines en de Ronde van Valencia zal in Catalonië stilaan toch het serieuzere werk voor Evenepoel beginnen. De organisatie heeft het voorlopige parcours bekendgemaakt.

Dat gebeurde vorige maand al, maar nu de deelname van Evenepoel vastligt, is dat nieuws nog een stuk interessanter. Het belooft een zware editie te worden in 2026, met maar liefst drie aankomsten bergop. Die aankomsten bergop worden drie dagen na elkaar beklommen en liggen op de Vallter 2000, de Coll de Pal en de Queralt.

Eerste test voor klimmersbenen Evenepoel in 2026

Lees ook... "Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel
Voldoende gelegenheid dus voor Evenepoel om zijn klimmersbenen te laten zien. De organisatie pronkte ruim een week geleden ook met het nieuws over de deelname van Evenepoel. Hij moet het zeker in zijn mars hebben om meer korte rittenkoersen te winnen dan hij tot dusver gedaan heeft.

